В Шотландии нашли два искусственных острова. Они старше Стоунхенджа

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У Внешних Гебридских островов на северо-западе Шотландии нашли два краннога, построенные в эпоху неолита, сообщается в Antiquity. Они оказались старше Стоунхенджа: ученые датировали найденную рядом с островками керамику периодом 3,3−3,6 тысячи лет до нашей эры. Об этом пишет N+1.



Один из глиняных сосудов, которые нашел Крис Мюррей. Фото: Duncan Garrow & Fraser Sturt / Antiquity, 2019

Кранногами в Шотландии, Ирландии и Уэльсе называют частично или полностью искусственные острова, построенные на реках или озерах. Их использовали для жилья со времени неолита до XVII—XVIII веков. Кранноги представляли собой установленные на сваях на мелководье деревянные платформы, на которых стояли дома, или частично или полностью сооруженные из бревен или насыпанные из камней курганы.

Больше всего их сохранилось в Ирландии (около 1200), в официальный список кранногов Шотландии входит 347 мест. Древнейшим сохранившимся кранногом до недавнего времени считался Илен Доннелл (Eilean Domhnuill). Он был построен рядом с одним из Внешних Гебридских островов, Норт-Уист, между 3650 и 2500 годами до нашей эры.

Однако в 2012 году выяснилось, что Илен Доннелл — не единственный неолитический кранног на Внешних Гебридах. Местный житель Крис Мюррей (Chris Murray), бывший подводник Королевского военно-морского флота, во время одного из погружений нашел возле маленького необитаемого острова архипелага хорошо сохранившиеся керамические горшки, сделанные в раннем или среднем неолите. Позднее Мюррей вместе с хранителем краеведческого музея в Сторновее, Марком Эллиотом, провели погружения около острова Льюис-энд-Гаррис, крупнейшего из Внешних Гебрид, и тоже обнаружили керамические сосуды эпохи неолита.

В 2016—2017 годах к Мюррею подключились археологи под руководством Дункана Гарроу (Duncan Garrow) из Редингского университета. Ученые провели исследования в трех заливах около Льюиса-энд-Гаррис с помощью сонара, эхолокатора, подводных погружений, батиметрии, воздушной и подводной фотограмметрии. В результате археологи нашли два островка. Один из них, в заливе Лох Воргастэл, был полностью искусственным (22×26 метров), другой (19×17 метров) был построен на выступавшем из воды утесе в заливе Лох Лангават.

Для строительства обоих островов древние жители Гебрид использовали камни весом до 250 килограммов и, возможно, бревна, которые не сохранились. Рядом с кранногами исследователи нашли несколько глиняных горшков. Их датировали 3640−3360 годами до нашей эры, то есть они оказались старше Стоунхенджа (предположительно, его построили 2−3 тысячи лет до нашей эры).