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На один из самых дорогих концертов года можно попасть бесплатно. Вот инструкция
Источник материала: Tut.by
15 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты
Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 20 июня, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 21 июня.
Рокеры 30STM известны не в последнюю очередь благодаря харизматичному фронтмену Джареду Лето, который является популярным киноактером, обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса». При этом он не боится ходить в народ — поклонники должны помнить, как во время прошлого приезда в 2014 году он
На этот раз группа привезет в Минск лучшие песни и новый альбом America, который многие назвали самым разнообразным в истории коллектива. Нет проблем и с коммерческим успехом — пластинка дебютировала на второй строчке хит-парада «Биллборд».
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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15 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рокеров из 30 Seconds To Mars....
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