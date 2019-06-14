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На один из самых дорогих концертов года можно попасть бесплатно. Вот инструкция

15.06.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рокеров из 30 Seconds To Mars. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 июня.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке


Фото: Billboard

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 20 июня, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 21 июня.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Рокеры 30STM известны не в последнюю очередь благодаря харизматичному фронтмену Джареду Лето, который является популярным киноактером, обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса». При этом он не боится ходить в народ — поклонники должны помнить, как во время прошлого приезда в 2014 году он гулял по Немиге без охраны.

На этот раз группа привезет в Минск лучшие песни и новый альбом America, который многие назвали самым разнообразным в истории коллектива. Нет проблем и с коммерческим успехом — пластинка дебютировала на второй строчке хит-парада «Биллборд».

Когда: 15 июля 2019 года, 20.00.

Где: «».

Сколько: от 85 рублей.

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

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Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт 30STM

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Теги: Минск
 
 
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15 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт рокеров из 30 Seconds To Mars....
 
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