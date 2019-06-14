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5 не самых обычных вакансий в Беларуси (но не ожидайте ничего «вау»)

15.06.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В детстве наш мир складывается из набора «понятных» профессий: врач, учитель, повар, водитель. Мы даже хотим работать продавцом, думая, что тетя из киоска забирает все деньги себе. А некоторые мальчики в детском саду уверенно говорят для «выпускного фильма», что хотят быть президентами. В реальной жизни, оказывается, список вакансий может удивлять предложениями! Мы заглянули на сервис РАБОТА.TUT.BY и нашли 5 не самых обычных работ.

Спойлер: «счетчика пингвинов» и «смотрителя хаски» в нашей подборке не будет. Мы говорим о белорусских реалиях

 
 
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FINANCE.TUT.BY просмотрел предлагаемые вакансии на РАБОТА.TUT.BY и выбрал самые забавные и необычные варианты.
 
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