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Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район
15.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Фотозона у Центра культуры и досуга в Вороново
Меньше чем через неделю в Беларуси пройдут главные спортивные соревнования этого года — II Европейские игры. Маленькие города такие ,как Вороново, несмотря на отдаленность от эпицентра главных событий, никогда не оставались в стороне. В поселке и районе также есть множество атрибутов Евроигр-2019.
Баннеры, посвященные предстоящему спортивному событию, размещены и на зданиях центральных улиц в Вороново (ул. Юбилейная), в агрогородках Конвелишки, Бенякони, Жирмуны. На площадях поселков Вороново и Радунь, в парке райцентра установлены фотозоны, плакаты с символикой Европейских игр украсили холлы организаций района.
Сувенираня продукция в магазине «Евроопт»
В магазинах, на автозаправочных станциях можно приобрести тематическую сувенирную продукцию. На АЗС имеются информационные табло, а на сайтах 35-ти организаций появились баннеры, посвященные II Европейским играм.
Тематические баннеры, рекламные щиты и фотозоны появились в преддверии ІІ Европейских игр в разных уголках Вороново и района.
Городской парк в г.п. Вороново
Баннер на жилом доме по ул. Юбилейной в г.п. Вороново.
На стадионе Вороновской школы.
У Радунской школы.
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Фотозона у Центра культуры и досуга в Вороново Меньше чем через неделю в Беларуси пройдут главные спортивные соревнования этого года — II Европейские...
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