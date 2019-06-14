Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район

Источник материала: Вороновская газета











Фотозона у Центра культуры и досуга в Вороново

Меньше чем через неделю в Беларуси пройдут главные спортивные соревнования этого года — II Европейские игры. Маленькие города такие ,как Вороново, несмотря на отдаленность от эпицентра главных событий, никогда не оставались в стороне. В поселке и районе также есть множество атрибутов Евроигр-2019.

Баннеры, посвященные предстоящему спортивному событию, размещены и на зданиях центральных улиц в Вороново (ул. Юбилейная), в агрогородках Конвелишки, Бенякони, Жирмуны. На площадях поселков Вороново и Радунь, в парке райцентра установлены фотозоны, плакаты с символикой Европейских игр украсили холлы организаций района.







Сувенираня продукция в магазине «Евроопт»

В магазинах, на автозаправочных станциях можно приобрести тематическую сувенирную продукцию. На АЗС имеются информационные табло, а на сайтах 35-ти организаций появились баннеры, посвященные II Европейским играм.

Тематические баннеры, рекламные щиты и фотозоны появились в преддверии ІІ Европейских игр в разных уголках Вороново и района.











Городской парк в г.п. Вороново







Баннер на жилом доме по ул. Юбилейной в г.п. Вороново.







На стадионе Вороновской школы.







У Радунской школы.