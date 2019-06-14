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Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район

15.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район


Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район

Фотозона у Центра культуры и досуга в Вороново

Меньше чем через неделю в Беларуси пройдут главные спортивные соревнования этого года — II Европейские игры. Маленькие города такие ,как Вороново, несмотря на отдаленность от эпицентра главных событий, никогда не оставались в стороне. В поселке и районе также есть множество атрибутов Евроигр-2019. 

Баннеры, посвященные предстоящему спортивному событию, размещены и на зданиях центральных улиц в Вороново (ул. Юбилейная), в агрогородках Конвелишки, Бенякони, Жирмуны.  На площадях поселков Вороново и Радунь, в парке райцентра установлены фотозоны, плакаты с символикой Европейских игр украсили холлы организаций района.


Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район

Сувенираня продукция в магазине «Евроопт»

В магазинах, на автозаправочных станциях можно приобрести тематическую сувенирную продукцию. На АЗС имеются информационные табло, а на сайтах 35-ти организаций  появились баннеры, посвященные II Европейским играм.

Тематические баннеры, рекламные щиты и фотозоны появились в преддверии ІІ Европейских игр в разных уголках Вороново и района. 


Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район
Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район

Городской парк в г.п. Вороново


Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район

Баннер на жилом доме по ул. Юбилейной в г.п. Вороново.


Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район

На стадионе Вороновской школы.


Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район

У Радунской школы.

 

 
 
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Фотозона у Центра культуры и досуга в Вороново Меньше чем через неделю в Беларуси пройдут главные спортивные соревнования этого года — II Европейские...
 
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