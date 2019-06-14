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В директорском корпусе пополнение

15.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В директорском корпусе пополнение

Новым руководителем  коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Погородно» стал заместитель директора по производству Иосиф Владыславович Чупревич. Теперь он в ответе за дальнейшее развитие и стабильность предприятия.

Иосиф Чупревич родился 26 апреля 1964 года в деревне Бражельцы Вороновского района. Профессиональное образование получил в Новогрудском сельскохозяйственном техникуме, в 1992 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. В 1982-1984 годах проходил службу в рядах Советской Армии.

Вся трудовая деятельность Иосифа Владыславовича связана с Вороновским  районом. Свой трудовой путь он начал в 1986 году в качестве агронома-семеновода колхоза имени Гагарина (в 2003 году переименован в СПК «Элит-агро»). В 2006 году назначен на должность заместителя председателя по идеологической работе сельхозкооператива, спустя три года переведен на должность заместителя директора по производству КСУП «Элит-Агро Больтиники».

 До назначения на нынешний пост пять лет работал заместителем директора КСУП «Экспериментальная база «Погородно». В должность директора И.В. Чупревич вступил 10 июня 2019 года.

Женат, имеет сына.

Татьяна Дудко.

 
 
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Новым руководителем  коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Погородно» стал заместитель директора по...
 
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