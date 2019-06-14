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"Скорая" на грядках, войны на рынке: как живет клубничная столица Беларуси
15.06.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Раньше самые трудолюбивые фермеры Дворца зарабатывали десятки тысяч долларов в сезон, теперь клубнику растят больше по привычке и отдают по три рубля за ведро.
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Раньше самые трудолюбивые фермеры Дворца зарабатывали десятки тысяч долларов в сезон, теперь клубнику растят больше по привычке и отдают по три рубля за ведро. ...
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