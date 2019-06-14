Противники завода АКБ рассказывают, через что они прошли за год борьбы

Источник материала: Виртуальный Брест

Самый продолжительный общественный протест современной Беларуси достиг апогея. 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Радио «Свабода» побывало в Брест накануне.





В воскресенье 9 июня около 200 жителей Бреста и его окрестностей традиционно вышли на главную площадь города «кормить голубей». Делали они это приблизительно 80-й раз — воскресные встречи противников строительства аккумуляторного завода проходят с конца февраля 2018 года. Люди встречаются в полдень, кормят птиц, обсуждают новости с завода и расходятся.

Протест приобретал и более активную форму. После задержания активистов и возбуждения уголовного дела по подозрению в незаконном обороте оружия против одного из них несколько сотен человек прошли через центр города. Правоохранители отреагировали задержаниями и административными делами.

Акция 9 июня могла пройти аналогично предыдущим. Однако к людям неожиданно вышли чиновники из горисполкома и пригласили всех на встречу с «мэром» Александром Рогачуком. Тот удивил еще больше, сообщив о возможности закрытия завода в случае, «если там действительно есть серьезные нарушения».

Кроме этого, Рогачук пригласил десяток активистов на встречу с руководством брестского облисполкома в среду 12 июня. Там людям сказали примерно то же самое — завод работать не будет в случае нарушения экологических норм.

Руководство компании «АйПауэр» срочно созвала пресс-конференцию, а активисты начали осторожно говорить о возможной победу. Правда, не все.

«К моему начальнику приходил человек из КГБ , сказал меня уволить»





«Мы здесь стояли и будем стоять, — говорит Владимир Мороз, который уже больше месяца приезжает к зданию аккумуляторного завода днем ​​и ночью. — Был я на этой встрече в облисполкоме, ничего нового не услышал. Мы властям уже не верим. Журналистов не пустили, на диктофон записать не дали. Три часа разговаривали, а в итоге только обещания все проверить и во всем разобраться. Мы это уже не раз слышали. И от наших властей, и в Минске в министерстве. Лично я не поверил, что они действительно хотят разобраться в ситуации. Если бы хотели, то давно бы во всем разобрались».

Разговор с Владимиром происходит ночью у самого завода. С начала мая более 60 жителей Бреста и окрестностей организовали круглосуточную вахту у заводских ворот. Люди отслеживают транспорт, который въезжает на территорию завода, дым из труб и вообще всё, что происходит на не запущенном официально предприятии. Далее ворот со шлагбаум активистов не пускают.

«Мы здесь, на вахте, все местные в основном, — рассказывает Владимир. — Люди сами приходят из окрестных поселков. Говорят, что стали вонь с завода ощущать. Всего 64 человека сейчас в группе, регулярно новые подключаются. Вот сегодня поеду забирать человека, который первый раз будет дежурить. Стоим, кто сколько может. Кто не может сам дежурить, людей машиной подвозит сюда либо забирает. Кто-то даже с детьми приходит, если погода позволяет. Сменяемся каждые два часа. Люди в интернете читают про завод и приезжают сюда сами. У нас здесь уже своя тусовка, мы сдружились здесь между собой».





«Тусовкой» у проходной активисты не ограничиваются. Снимают на фото и видео выбросы из заводских труб, преследуют фуры, которые выезжают за ворота, вызывают милицию. Утверждают, что завод до сих пор не получил разрешения на работу и, соответственно, не может выпускать продукцию. А также загрязнять окружающую среду. В компании «АйПауэр», которой принадлежит завод, информацию о запуске производства опровергают. Активисты подозревают, что производственная деятельность на предприятии все же ведется.

«Остановили в первой половине мая фуру, которая выехала отсюда, — рассказывает Владимир Мороз. — Заметили, что она выезжает за ворота, поехали за ней. Одновременно сообщили в милицию, что преследуем транспорт с, вероятно, незаконным грузом. Милиция приехала, в кузове нашли груз аккумуляторов. В «АйПауэр» объяснили, что они с пинского завода. Разбирательство по сей день тянется».

Противостояние участников вахты с сотрудниками завода временами приобретает форму игры. Активисты рассказывают, что руководство предприятия несколько раз нарочно отправляла с завода пустые грузовики, чтобы отвадить людей от наблюдения за машинами.





«Мы едем за такой фурой, останавливаем ее с милицией, — рассказывает Владимир. — Водитель выходит из кабины с улыбкой, открывает прицеп, а там болванки от аккумуляторов или вообще бумажка с посланием для нас. А мы разворачиваемся и едем обратно на завод. Станет ли так нормальный бизнесмен поступать, если у него все хорошо на предприятии?»

Кроме фур, активисты снимают на видео выбросы из заводских труб, пытаются сфотографировать внутренние помещения через окна и даже вскрывали ливневую канализацию, чтобы проверить стоки. Люди рассказывают, что с завода что-то постоянно вытекает, даже в сухую погоду. По мнению активистов, это может свидетельствовать о выбросах вредных веществ под видом дождевой воды. Об этом они рассказали во время встречи в облисполкоме, оттуда уже направлены для проверки специалисты.

«Мы здесь будем стоять, пока этот завод не закроют, — говорит Владимир Мороз. — У нас сильная поддержка в городе. Просто так это дело не закончится. Давления мы тоже не боимся. К моему начальнику на работе приходил недавно человек из КГБ, сказал меня уволить. Начальник ему ответил, что «Володя у завода стоит и на площадь ходит в свое свободное время, а в свободное время он может делать что хочет». Не насчет одного меня так приходили, не одного меня на площади задерживали. Но мы здесь стояли и будем стоять до победы, так и напишите».

«Мы тоже можем провести акцию протеста»

За день до встречи противников аккумуляторного завода с руководством облисполкома ООО «АйПауэр» организовало пресс-конференцию на самом предприятии. Журналистов провели по территории, пустили внутрь, показали слайд-шоу и заверили, что никаких нарушений на заводе нет, а очередная задержка возникла по бюрократическим причинам.

Задержка с официальным запуском возникает не первый раз. Еще в декабре 2017 года сообщалось, что первые аккумуляторы предприятие выпустит в августе 2018 года. Позже сроки сдвинулись на март 2019-го. Потом — на июнь.

На пресс-конференции 11 июня журналистам рассказали, что запуск планируется в первой половине 2020 года, а к 21 июня 2019-го должны быть получены все необходимые для старта производства разрешения.

Сейчас, по словам руководства «АйПауэр», проблема в лишних 120 граммах свинца. По нормативам, предприятие может выбрасывать в окружающую среду 3 кг этого опасного металла в год. Государственные эксперты подсчитали, что этот показатель составит 3,120 кг. Для согласования новых норм необходимо время. Противники запуска аккумуляторного завода информацию о трех килограммах выбросов свинца в год воспринимают с улыбкой. По их информации, подобное предприятие выбрасывает в окружающую среду минимум сотню килограммов свинца за каждый год работы.

«Если дойдет до того, что нас будут закрывать, мы точно так же, как и они, выйдем, — цитирует «Брестская газета» директора «АйПауэр» Сергея Мельниковича. — Мы тоже будем протестовать. У нас такие же права, как и у них».

Переживать Мельниковичу есть за что. Общая стоимость проекта достигает 26 миллионов долларов. Завод уже полностью построен, все необходимое для запуска предприятия оборудование на своих местах. Штат сотрудников также набран.

Что будет с всем этим, если брестские власти на самом деле решат не допустить запуска предприятия, можно только догадываться.

Владелец «АйПауэр», пинский бизнесмен Виктор Лемешевский, официально ситуацию давно не комментирует и на пресс-конференции не ходит. Всеми контактами «АйПауэр» со СМИ занимается нанятая для этого пиар-кампания. Ее представитель в разговоре со «Свабодай» сообщила, что «возможности сделать интервью с Виктором Лемешевским не имеется». Также из-за проведения пусконаладочных работ нельзя посетить само предприятие.

«До участия в протесте думала, что живу в какой-то другой стране»

Врач Татьяна Фесикова вместе с мужем и сыном живет в собственном доме в четырех километрах от аккумуляторного завода. Участвовать в протестах начала еще в январе 2018 года, когда на месте завода стали рыть котлован. В итоге потеряла работу в Центральной городской больнице, где Татьяна проработала 10 лет.





«Эти приглашения активистов в горисполком, на встречу с Лисом — это всё для меня очень странно, — говорит Татьяна. — Мы 10 или 11 раз писали обращения к Лису, просили с нами встретиться. Но он отказывался. Почему же теперь всё так повернулось, я не знаю. Не могу понять. Что-то здесь не так. Что-то изменится, наверное, только неизвестно, в какую сторону. Я настороженно воспринимаю эти встречи».

Татьяна вместе с другими активистами участвует в круглосуточной вахте. Говорит, что к заводу приходят всё новые люди, которые ранее не участвовали активно в кампании.

«Я думаю, наш протест когда-нибудь закончится, — говорит Татьяна. — Вопрос только когда и с какими последствиями. Если завод заработает, его придется рано или поздно закрыть. Не должно быть такого предприятия рядом с жильем, чтобы травить людей тяжелыми металлами. Когда проявятся последствия от этого завода, власти все равно поймут, что это такое».

По словам Татьяны, в январе 2018 года она и подумать не могла, во что выльется ее активность.

«Мы тогда все по своей наивности думали, что власти просто не разобрались, — говорит врач. — Думали, что достаточно привести аргументы. Составляли презентации, искали информацию о таких заводах в мире. Думали, что раскроем глаза на всё это. Но, к сожалению, мы ошибались. Вот, стоит эта бомба, которая может взорваться в любой момент».





За город Татьяна вместе с семьей переехала семь лет назад. Хотела пожить спокойно, подышать чистым воздухом. Никогда не занималась общественной деятельностью и тем более политикой. Теперь она одна из самых известных «оппозиционерок» Бреста.

«Я не сожалею, что участвую в протесте, — говорит Татьяна. — Я в нем участвую и как мать, и как женщина, и как врач. Возможно, я больше других понимаю, какую угрозу несет это предприятие, чем вреден свинец. Я не могла молчать. Я когда первый раз прочитала документацию этого завода, мне страшно стало… Вся эта история перевернула меня. Я раньше думала, что живу в каком-то другом государстве. Думала, что проблемы решаются, что суды у нас есть. А когда сама первый раз попала в суд, то увидела, что это за суд и как он судит. Как будто мои розовые очки разбились».

По словам Татьяны Фесикавой, давление со стороны властей — не единственная проблема для противников завода. У большинства нет поддержки и понимания со стороны близких. Муж Татьяны также не поддерживает ее активности.

Уволили Татьяну через два дня после выступления на разрешенном властями митинге «Брестчанки против свинца». Позвонили из больницы и сказали, что в ее услугах больше не нуждаются. Сейчас Татьяна работает в фармацевтической компании. Несколько месяцев назад ее осудили за участие в несанкционированной акции, назначили штраф в 30 базовых величин. Домой приходили с обыском, искали агитационные материалы.

«Почему люди не сдаются? Потому что все понимают, что этот завод — беда для города, — говорит Татьяна. — Люди понимают, что если прекратить борьбу, то завод начнет работать и загрязнять окружающую среду. Люди поняли, что если сами себя не защитят, то больше некому. Белорусы не любят протестовать, но здесь просыпается чувство собственной достоинства».

Татьяна говорит, что не остановится. Иных вариантов для себя она не видит. Говорит, что можно было бы переехать, но это сделать совсем не просто.

«Думаю, завод могут закрыть»

«То, что люди не верят властям, это нормально, — говорит брестский правозащитник и противник строительства аккумуляторного завода Роман Кисляк. — Людей столько лет обманывали, что властям теперь никто не верит. Недоверие к их обещаниям очень сильное. Но тональность встречи в облисполкоме сильно отличалась. Власти поняли, что обещаниями людей не остановить. Мы же не прекращаем никаких своих действий, несмотря на встречи с руководством города и области. Подаем заявки на новые митинги, жалобы пишем. Я думаю, власти уже приняли решение закрыть завод. Просто так сделать это они не могут, это будет некорректно по отношению к бизнесу, инвестиционному климату. Поэтому они должны оформить юридически все нарушения и выйти на юридическое решение. Для этого нужно время. Думаю, еще неделя — и власти примут решение о закрытии предприятия».





Роман Кисляк говорит, что заявки на проведение митингов протеста активисты продолжают подавать. Он готовит заявки на митинги в течение всего 2019 года. Всего таких заявок подали уже около 200, удовлетворена была лишь одна из них. Тогда митинг «Брестчанки против свинца» в конце апреля 2018 года собрал около 2000 участников.

«Уголовные дела против Моисея и Дениса Мазько не прекращены, — рассказывает Роман Кисляк. — Это такой крючок для них. Знак, что если они начнут снова активничать, то дело пойдет в суд. Они пока отошли от дел, не участвуют в протестах активно. Но остальных людей это не испугало. Скорее наоборот. На последнюю акцию «кормления голубей» пришло 200 человек. Это больше, чем приходило год назад».

Правозащитник говорит, что брестский протест уже перерос рамки исключительно экологической акции. Активисты понимают, что проблема запуска аккумуляторного завода под Брестом благодаря их протестам переросла в политическую. Не исключено, что некоторые активные участники брестских протестов примут участие в парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты Палаты представителей. Это может стать еще одной проблемой для властей. Брестчане следят за ходом протестов, а имена самых активных их участников хорошо известны в городе.

«То, что заговорили о возможном закрытии завода — это результат длительного протеста, — полагает Роман Кисляк. — Власти, прежде всего, боятся уличных проявлений протеста. Что там в соцсетях происходит, это одно. А еженедельный выход на площадь в течение 16 месяцев — совсем другое. На площадь выходит небольшая часть недовольных, большая же часть следит за событиями, атмосфера накаляется. Честно говоря, я в ходе этого протеста наблюдаю удивительную картину, которой раньше никогда не видел. Некоторые мои знакомые сторонники Александра Лукашенко разочарованы его молчанием в вопросе аккумуляторного завода. Они открыто об этом говорят. Думаю, власти отслеживают такие моменты. То, что глава государства молчит, расценивается как шаг против людей».

Протест против аккумуляторного завода в Бресте прекратится, лишь когда завод закроют, считает Роман Кисляк. Люди не готовы отступать даже в том случае, если предприятие будет соответствовать заявленным им нормам.

«Для нас этот вопрос стал как Куропаты, — говорит Роман Кисляк. — Дело зашло настолько далеко, что не может закончиться просто так. Власти надеялись пересидеть, пока протесты закончатся, но теперь они поняли, что этого не будет и надо что-то делать».

По словам председателя брестского облисполкома Анатолия Лиса, окончательное решение о закрытии аккумуляторного завода возле Бреста может быть принято к 21 июня.