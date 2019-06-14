Чистая вода и новые полигоны вместо свалок. На что выделил 90 млн евро Всемирный банк

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы получат доступ к более эффективным услугам водоснабжения, водоотведения и удаления твердых отходов благодаря финансированию в размере 90 млн евро для проекта «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг в Республике Беларусь» , утвержденного сегодня Советом исполнительных директоров Всемирного банка. Проект поддержит Государственную программу «Чистая вода», для реализации которой также ожидается финансирование со стороны Европейского инвестиционного банка.





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«Беларусь вкладывала значительные средства, чтобы обеспечить граждан коммунальным услугам надлежащего качества. Однако инфраструктура стареет, а некоторые предприятия ЖХК функционируют менее эффективно, чем другие, — отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. — В рамках этого проекта мы стремимся не только модернизировать инфраструктуру, но и помочь коммунальным предприятиям предоставлять более качественные услуги по более низкой цене».

Около 550 000 белорусов по всей стране получат доступ к более качественной питьевой воде и более чистым условиям окружающей среды благодаря работам по модернизации объектов водоснабжения и водоочистных сооружений, выполненных в рамках проекта. В результате реконструкции инфраструктуры снизится уровень содержания железа в воде в системах водоснабжения, а в реки будет поступать меньше загрязняющих веществ.

Другой компонент проекта предусматривает апробацию регионального принципа обращения с твердыми отходами, что включает строительство регионального полигона в районе Полоцка и Новополоцка, а также аналогичных объектов вблизи других городов страны.

Новые полигоны заменят существующие свалки, где отсутствует экологический контроль, что позволит более безопасно утилизировать твердые отходы. Кроме того, будут проведены несколько исследований по вопросам развития сектора, а также информационные кампании для повышения экологической осведомленности населения.

«Проект будет способствовать улучшению условий жизни людей, а также внесет вклад в охрану окружающей среды, — сказал руководитель проектной группы Степан Габрич. — Обеспечение всех белорусов доступными, эффективными и качественными услугами водоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами является ключевой целью правительства , которую активно поддерживает Всемирный банк».

В течение уже более 10 лет Всемирный банк успешно поддерживает мероприятия в водном секторе Беларуси посредством проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» и «Исследования сектора водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь» . Всемирный банк также участвует в диалоге по вопросам национальной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках завершившегося Комплексного проекта «Обращение с твердыми отходам» , а также многоплановой аналитической работы.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. За время сотрудничества Республике Беларусь были выделены кредитные ресурсы в размере 1,8 млрд долларов. Помимо этого, стране было выделено грантовое финансирование в объеме 31 млн долларов. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму 993 млн долларов.