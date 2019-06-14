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Facebook собирается увеличить расходы на рекламу
15.06.2019 10:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Компания Facebook планирует увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы таким образом восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и ошибок в политике конфиденциальности.
С таким заявлением выступил директор компании по маркетингу Антонио Лючио. Также в планах компании обновление списка креативных агентств, которые работают над компаниями брендов Facebook, WhatsApp, Instagram. Facebook не раскрывает расходы на рекламу, сообщает "
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei, это относится также к Instagram и WhatsApp.
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Компания Facebook планирует увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы таким образом восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и...
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