Facebook собирается увеличить расходы на рекламу

Источник материала: Ежедневник





Компания Facebook планирует увеличить расходы на рекламу во всем мире, чтобы таким образом восстановить доверие пользователей после утечек персональных данных и ошибок в политике конфиденциальности.

С таким заявлением выступил директор компании по маркетингу Антонио Лючио. Также в планах компании обновление списка креативных агентств, которые работают над компаниями брендов Facebook, WhatsApp, Instagram. Facebook не раскрывает расходы на рекламу, сообщает " Реальное время " с ссылкой на Bloomberg .

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook больше не будет разрешать предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei, это относится также к Instagram и WhatsApp.