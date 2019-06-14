Новое правительство Молдавии приступило к работе, прежний состав руководства кабмина покинул страну

Источник материала: Интерфакс

Утром в субботу новое правительство Молдавии после политического кризиса в стране собралось на первое заседание, прямая трансляция которого ведется для журналистов в зале для пресс-конференций.

Премьер-министр Майя Санду выразила благодарность гражданам и внешним партнерам за оказанную поддержку в процессе смены власти.

"Нам удалось свергнуть олигарха и олигархию в Молдавии. Мы за это боролись, но мы бы не смогли сделать это без массовой поддержки граждан. Отдельное спасибо внешним партнерам, которые сыграли решающую роль, чтобы заставить незаконное правительство уйти и не допустить дестабилизации ситуации", - сказала Санду.

Премьер-министр подчеркнула, что "у нового правительства много работы, чтобы очистить страну от последствий олигархического правления".

Она сообщила, что в субботу все министры будут представлены коллективам министерств, сотрудников попросили выйти на работу.

В пятницу вечером бывшее правительство Демократической партии официально объявило об отставке и переходе в оппозицию. Это случилось после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров.

Местные СМИ сообщали, что политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покинули страну.

Как передают молдавские телеканалы, в течение нескольких часов из Кишинева вылетело три частных самолета. Согласно данным сервиса flightradar24, самолёт Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет - в Лондоне.

Это произошло в течение нескольких часов после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.

Правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Об этом заявил в пятницу вечером премьер-министр Павел Филип. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.

"Правительство Демократической партии подало в отставку. На самом деле это не отставка, так как полномочия правительства истекли 9 марта, одновременно с утверждением результатов выборов. Члены кабмина исполняли обязанности до утверждения нового правительства. И оно было утверждено 8 июня. Правительство незаконно оставалось у власти, не хотело уходить. И вот оно сегодня ушло. Хоть и запоздалое, но правильное решение", - сказал президент Молдавии Додон.

Он подчеркнул, что "не надо расслабляться или впадать в эйфорию". "Они ушли, но не ушли. Они что-то там заявили, про незаконные действия, намерения бороться. Поэтому все вопросы нужно решать до конца, нужно действовать слаженно и оперативно", - считает президент.

Соединенные Штаты поддержали решение Демократической партии Молдавии о выходе из состава правительства и выразили надежду, что переход власти будет осуществлен мирным путем.

Решение об отставке правительства ДПМ поддержал также министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Россия пожелала новому правительству Молдовы успехов в оздоровлении ситуации в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак.

"Вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима. Надеюсь, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране", - сказал Козак в субботу журналистам.

Это, по его словам, позволит в будущем через "прозрачные, предсказуемые, и вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизъявления граждан".

"Важно, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове. Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", - подчеркнул Козак.