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Беларусь принимает меры для предупреждения ядерного терроризма в период проведения Евроигр

15.06.2019 09:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси приняло решение приостановить ввоз в Беларусь и вывоз с ее территории источников ионизирующего излучения с 17 июня по 2 июля 2019 года.

Опубликованное в субботу на национальном правовом портале постановление правительства №381 принято "в целях предупреждения ядерного терроризма и радиационных аварий в местах массового пребывания людей в период проведения II Европейских игр в Республике Беларусь".

В соответствии с документом, департаменту по ядерной и радиационной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям поручено приостановить выдачу разрешений на ввоз на территорию Беларуси и (или) вывоз за ее пределы радионуклидных источников I–III категорий по степени радиационной опасности, за исключением радиофармацевтических препаратов с периодом полураспада менее 100 суток.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, ожидается приезд в Минск более 50 тыс. болельщиков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены комплексные меры безопасности на период проведения Евроигр. В частности, Беларусь накануне сообщила об ограничении использования своего воздушного пространства на время проведения Игр.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси приняло решение приостановить ввоз в Беларусь и вывоз с ее территории источников ионизирующего излучения с 17 июня по 2 июля 2019 года....
 
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