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Беларусь останется всепогодным другом Китая – Лукашенко
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, сообщила пресс-службе белорусского лидера.
"Глава государства подчеркнул, что Беларусь была и остается всепогодным другом Китайской Народной Республики", - сказано в сообщении.
В поздравлении Лукашенко отметил, что "при вашем личном содействии белорусско-китайские отношения вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами".
"Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества", - подчеркнул президент.
"С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами", - добавил Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, сообщила пресс-службе белорусского лидера. "Глава государства...
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