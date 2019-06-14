Беларусь останется всепогодным другом Китая – Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, сообщила пресс-службе белорусского лидера.

"Глава государства подчеркнул, что Беларусь была и остается всепогодным другом Китайской Народной Республики", - сказано в сообщении.

В поздравлении Лукашенко отметил, что "при вашем личном содействии белорусско-китайские отношения вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами".

"Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества", - подчеркнул президент.

"С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами", - добавил Лукашенко.