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Беларусь останется всепогодным другом Китая – Лукашенко

15.06.2019 09:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, сообщила пресс-службе белорусского лидера.

"Глава государства подчеркнул, что Беларусь была и остается всепогодным другом Китайской Народной Республики", - сказано в сообщении.

В поздравлении Лукашенко отметил, что "при вашем личном содействии белорусско-китайские отношения вышли на высочайший уровень и продолжают приобретать новые очертания, наполняясь взаимовыгодными проектами".

"Мы радуемся выдающимся успехам китайского народа, активно поддерживаем продвижение инициатив Пекина, которые служат интересам всего мирового сообщества", - подчеркнул президент.

 "С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами", - добавил Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, сообщила пресс-службе белорусского лидера. "Глава государства...
 
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