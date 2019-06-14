В Пензенской области 170 человек доставлены в полицию по делу о драке с цыганами

Источник материала: Интерфакс

174 человека доставлены в полицию по делу о массовой драке в Пензенской области, трое из них задержаны, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении

Накануне жители пензенского села Чемодановка провели митинг и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал".

Местные СМИ уточняют, что 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка местных жителей с цыганами, ставшая впоследствии поводом для возмущения граждан.

Следственные органы Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в ходе конфликта между местными жителями в Бессоновском районе, сообщается на сайте регионального СУ СКР в пятницу.

Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), говорится в сообщении.