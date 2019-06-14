15 июня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по обществоведению

Источник материала: Аргументы и факты

Централизованное тестирование по обществоведению пройдет в Беларуси 15 июня. Сдавать этот предмет планируют около 15 тыс. абитуриентов. Начало испытания – в 11.00.

Напомним, при себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справку, которую выдает МВД в случае их утраты или хищения). Кроме того, с собой на тестирование нужно взять ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.

Следующее испытания для абитуриентов пройдет 17 июня (понедельник). В этот день состоится централизованное тестирование по математике.