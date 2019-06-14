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В Жодино при прокладке трубопровода мужчину засыпало грунтом

15.06.2019 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 14 июня в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода.  

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился на улице Медовой. Местный житель у себя во дворе проводил земляные работы по укладке газового трубопровода. В определённый момент в траншею глубиной 3 метра обрушился грунт. Самостоятельно выбраться мужчина не смог.  

В Жодино при прокладке трубопровода мужчину засыпало грунтом
Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие на помощь спасатели с использованием специнструмента извлекли пострадавшего и передали его медикам, которые после осмотра госпитализировали гражданина.  

Летом 2019 года в Смолевичском районе двух мужчин засыпало грунтом в траншее.  

Пострадавших освободили подразделения МЧС – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. Днём 14 июня в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода.   По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился на улице Медовой....
 
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