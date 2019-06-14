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В Жодино при прокладке трубопровода мужчину засыпало грунтом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 14 июня в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода.
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Прибывшие на помощь спасатели с использованием специнструмента извлекли пострадавшего и передали его медикам, которые после осмотра госпитализировали гражданина.
Летом 2019 года в Смолевичском районе двух мужчин засыпало грунтом в траншее.
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Новости Беларуси. Днём 14 июня в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода. По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился на улице Медовой....
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