В Жодино при прокладке трубопровода мужчину засыпало грунтом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 14 июня в Жодино мужчину засыпало грунтом во время прокладки трубопровода.

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился на улице Медовой. Местный житель у себя во дворе проводил земляные работы по укладке газового трубопровода. В определённый момент в траншею глубиной 3 метра обрушился грунт. Самостоятельно выбраться мужчина не смог.



Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие на помощь спасатели с использованием специнструмента извлекли пострадавшего и передали его медикам, которые после осмотра госпитализировали гражданина.

Летом 2019 года в Смолевичском районе двух мужчин засыпало грунтом в траншее.