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В центре Минска столкнулись внедорожник и грузовик с продуктами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске Jaguar врезался в «ГАЗель» с продуктами питания.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, внедорожник ехал по улице Немиге в направлении проспекта Дзержинского. В определённый момент произошло столкновение иномарки с грузовиком, который ехал в сторону улицы Кальварийской.
От удара «ГАЗель» легла на бок. 34-летняя водитель Jaguar доставлена в медучреждение для осмотра.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС.
На неделе в Бресте BMW врезался в Toyota.
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Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске Jaguar врезался в «ГАЗель» с продуктами питания. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, внедорожник ехал по улице Немиге в...
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