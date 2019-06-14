В центре Минска столкнулись внедорожник и грузовик с продуктами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске Jaguar врезался в «ГАЗель» с продуктами питания.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, внедорожник ехал по улице Немиге в направлении проспекта Дзержинского. В определённый момент произошло столкновение иномарки с грузовиком, который ехал в сторону улицы Кальварийской.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

От удара «ГАЗель» легла на бок. 34-летняя водитель Jaguar доставлена в медучреждение для осмотра.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС.

На неделе в Бресте BMW врезался в Toyota.