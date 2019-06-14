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В центре Минска столкнулись внедорожник и грузовик с продуктами

15.06.2019 10:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске Jaguar врезался в «ГАЗель» с продуктами питания.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, внедорожник ехал по улице Немиге в направлении проспекта Дзержинского. В определённый момент произошло столкновение иномарки с грузовиком, который ехал в сторону улицы Кальварийской.  

В центре Минска столкнулись внедорожник и грузовик с продуктами
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

От удара «ГАЗель» легла на бок. 34-летняя водитель Jaguar доставлена в медучреждение для осмотра.  

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и МЧС.  

На неделе в Бресте BMW врезался в Toyota.  

В результате аварии один из автомобилей перевернулся – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 15 июня в Минске Jaguar врезался в «ГАЗель» с продуктами питания.   Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, внедорожник ехал по улице Немиге в...
 
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