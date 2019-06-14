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В Бресте Toyota сбила 6-летнего ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня в начале одиннадцатого утра в Бресте иномарка сбила несовершеннолетнего.
Как
Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что пострадавший пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
По факту аварии проводится проверка.
На неделе в Гродненском районе 12-летняя велосипедистка попала под колёса автомобиля.
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Новости Беларуси. 14 июня в начале одиннадцатого утра в Бресте иномарка сбила несовершеннолетнего. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летняя...
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