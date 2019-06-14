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В Бресте Toyota сбила 6-летнего ребёнка

15.06.2019 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 июня в начале одиннадцатого утра в Бресте иномарка сбила несовершеннолетнего.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летняя местная жительница за рулём Toyota Prius двигалась по улице Дзержинского. В какой-то момент перед машиной такси оказался 6-летний ребёнок. Произошёл наезд.  

Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что пострадавший пересекал проезжую часть в неустановленном месте.  

По факту аварии проводится проверка.  

На неделе в Гродненском районе 12-летняя велосипедистка попала под колёса автомобиля.  

Девочка отделалась ссадинами и ушибами – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 14 июня в начале одиннадцатого утра в Бресте иномарка сбила несовершеннолетнего.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летняя...
 
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