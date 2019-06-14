|
Новым тренером минского "Динамо" снова стал Крэйг Вудкрофт
Источник материала: Партизан
49-летний Крэйг Вудкрофт стал главным тренером минского "Динамо". Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский / hcdinamo.by
Канадский специалист уже возглавлял минское "Динамо" в 2016-2017 годах. Тогда клуб показал свой лучший результат в регулярном чемпионате КХЛ — набрал 105 очков и занял пятое место в Западной конференции,
Также Вудкрофт ассистировал в сборной Беларуси канадцу Дэйву Льюису.
Ассистентом Вудкрофта в штабе "зубров" будет 35-летний Михаил Грабовский.
Гендиректор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков так прокомментировал возвращение канадского специалиста: "При Вудкрофте "Динамо" демонстрировало современный агрессивный хоккей, который нравился зрителям и приносил турнирные плоды. Кроме того, Крэйг показал себя специалистом, который умеет развивать игроков".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
49-летний Крэйг Вудкрофт стал главным тренером минского "Динамо". Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)