пишет Еврорадио. Канадский специалист уже возглавлял минское "Динамо" в 2016-2017 годах. Тогда клуб показал свой лучший результат в регулярном чемпионате КХЛ — набрал 105 очков и занял пятое место в Западной конференции,Еврорадио.





Также Вудкрофт ассистировал в сборной Беларуси канадцу Дэйву Льюису.





Ассистентом Вудкрофта в штабе "зубров" будет 35-летний Михаил Грабовский.





Гендиректор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков так прокомментировал возвращение канадского специалиста: "При Вудкрофте "Динамо" демонстрировало современный агрессивный хоккей, который нравился зрителям и приносил турнирные плоды. Кроме того, Крэйг показал себя специалистом, который умеет развивать игроков".



