﻿ Повесилась на батарее: подробности трагедии в гродненском роддоме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повесилась на батарее: подробности трагедии в гродненском роддоме

15.06.2019 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ночью 14 июня в Гродненской роддоме повесилась молодая роженица. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 27-летней женщины. Выясняются обстоятельства происшествия. После окончания проверки тому, что произошло, дадут правовую оценку, сообщается в официальном телеграмм-канале Следственного комитета.

Повесилась на батарее: подробности трагедии в гродненском роддоме
Женщина повесилась в столовой своего отделения на батарее. Ее нашла соседка по палате около трех ночи. Она в это время успокаивала малышку дочь погибшей. Когда мать долго не возвращалась в палату, пошла на ее поиски, рассказывает Свобода.

«Мы же все слышали. Крики соседки ночью: «Помогите, помогите». Хотя от нас старались по возможности скрыть то, что произошло. Но как тут скроешь?», — говорит одна из молодых матерей, которая была в это время в роддоме.

Соседку, которая нашла тело, выписали раньше срока, так как после того, что произошло, ей оказалось психологически сложно находиться в больнице дольше.

Роженицы из отделения говорят, что покойная была достаточно закрытой, ни с кем в отделении особо не разговаривала.

«Причины никто не знает», — говорят женщины.

По информации портала TUT.BY, женщина родила здоровую девочку 6 июня. Близкие покойной говорят, что дочь была ожидаемой. Ранее пара потеряла новорожденного ребенка. Женщина работала бухгалтером в одной из гродненских школ.


 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 14 июня в Гродненской роддоме повесилась молодая роженица. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 27-летней женщины. Выясняются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое правительство Молдавии приступило к работе, прежний состав руководства кабмина покинул страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика