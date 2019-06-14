Газпромбанк будет участвовать в конкурсе на строительство трассы в Беларуси

"Мы хотим участвовать в конкурсе, объявленном на уровне республики, и собираем для этого консорциум. Объем финансирования проекта в целом составит 180 миллионов долларов", – заявил Чичканов.





По словам первого вице-президента Газпромбанка, речь о государственно-частном партнерстве по строительству трассы М10 "от границы России до границы Польши".





Трасса М10 идет с востока на запад по территории Гомельской и Брестской областей и соединяет районные центры Полесья. Проходит через Добруш, Гомель , Речицу, Василевичи, Калинковичи, Петриков, Житковичи, Микашевичи, Лунинец, Пинск, Иваново, Дрогичин, Антополь, заканчивается в Кобрине.



