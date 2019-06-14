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Газпромбанк будет участвовать в конкурсе на строительство трассы в Беларуси

15.06.2019 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов рассказал о намерении этого финансового учреждения принять участие в конкурсе на строительство платной трассы М-10, сообщает РИА Новости.

"Мы хотим участвовать в конкурсе, объявленном на уровне республики, и собираем для этого консорциум. Объем финансирования проекта в целом составит 180 миллионов долларов", – заявил Чичканов.

По словам первого вице-президента Газпромбанка, речь о государственно-частном партнерстве по строительству трассы М10 "от границы России до границы Польши".

Трасса М10 идет с востока на запад по территории Гомельской и Брестской областей и соединяет районные центры Полесья. Проходит через Добруш, Гомель, Речицу, Василевичи, Калинковичи, Петриков, Житковичи, Микашевичи, Лунинец, Пинск, Иваново, Дрогичин, Антополь, заканчивается в Кобрине.

 
Теги: Гомель
 
 
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Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов рассказал о намерении этого финансового учреждения принять участие в конкурсе на строительство платной...
 
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