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Короткие встречи - долгие обсуждения. Путин и Лукашенко собираются встретиться и обсудить вопросы интеграции

15.06.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на "полях саммита" Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на "полях саммита" Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы, пишет interfax.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

"Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции", - рассказал Песков.

Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

"Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия", - сказал Песков.


 
Теги: Минск
 
 
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Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на "полях саммита" Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на...
 
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