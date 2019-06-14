Короткие встречи - долгие обсуждения. Путин и Лукашенко собираются встретиться и обсудить вопросы интеграции

interfax.by Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на "полях саммита" Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы, пишет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.





"Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции", - рассказал Песков.





Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.





"Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия", - сказал Песков.



