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Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели краткую встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Они обсудили проведение в «Великом камне» международного форума, который намечен на июль.
Также стороны обменялись подарками. Как пишет пресс-служба президента, Александр Лукашенко подарил председателю КНР бронзового аиста. Отмечается, что птица символизирует мудрость, долголетие, несет пожелание мира и гармонии. Кроме того, президент преподнес Си Цзиньпину корзину с продуктами.
Ранее во время визита в Китай президент уже дарил китайскому лидеру книги и картину.
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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели краткую встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Они обсудили проведение в «Великом камне»...
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