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Как Лукашенко опроверг Wall Street Journal и Макея
Источник материала: Партизан
Зацепило! Американская газета пишет о том, что «Беларусь приходит с холода». Так ли это?
Американская деловая газета
Как
«Президента Александра Лукашенко когда-то называли последним диктатором Европы. Он 25-й год руководит страной железным кулаком, но перестал быть объектом остракизма [на Западе]», — пишет The Wall Street Journal.
Автор статьи напоминает о недавней вынужденной замене посла России Михаила Бабича, которого власти Беларуси обвинили в отношении к стране как к провинции России. А также об арестах заместителя главы Совета безопасности и директора «Белтелекома», обвиненных в получении денег от российских субъектов, пишет
И цитирует главу белорусского МИДа Владимира Макея: «Независимость и суверенитет — святые для Беларуси и невозможно, чтобы кто-то в Беларуси захотел сдать их».
Многие белорусы наверняка хотели бы разделить осторожный оптимизм WSJ, но последние события наводят на мысли иного характера.
Александр Лукашенко, который целенаправленно привел страну в зону низких температур, раз за разом отказывается от приглашений приехать на Запад, отдавая предпочтение визитам в противоположном направлении. Пусть и на вторых ролях, как это было на последнем саммите ШОС, где он обсуждал с Владимиром Путиным участие российских спортсменов в Европейских играх.
И происходит это на фоне падения экономики и все более настойчивых разговоров о единой валюте.
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Зацепило! Американская газета пишет о том, что «Беларусь приходит с холода». Так ли это?
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