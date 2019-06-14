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Как Лукашенко опроверг Wall Street Journal и Макея

15.06.2019 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зацепило! Американская газета пишет о том, что «Беларусь приходит с холода». Так ли это?

Как Лукашенко опроверг Wall Street Journal и Макея
Американская деловая газета The Wall Street Journal посвятила статью нашей стране под заголовком «Беларусь приходит с холода, когда пытается отдалиться от России».

Как отмечает «Наша Ніва», в заголовке таится аллюзия к названию знаменитого детектива Джона Ле Карре «Шпион, пришедший с холода». Английское выражение «прийти с холода» означает оказаться в новом для себя, ранее недоступном, невозможном положении.

«Президента Александра Лукашенко когда-то называли последним диктатором Европы. Он 25-й год руководит страной железным кулаком, но перестал быть объектом остракизма [на Западе]», — пишет The Wall Street Journal.


Автор статьи напоминает о недавней вынужденной замене посла России Михаила Бабича, которого власти Беларуси обвинили в отношении к стране как к провинции России. А также об арестах заместителя главы Совета безопасности и директора «Белтелекома», обвиненных в получении денег от российских субъектов, пишет gazetaby.com

И цитирует главу белорусского МИДа Владимира Макея: «Независимость и суверенитет — святые для Беларуси и невозможно, чтобы кто-то в Беларуси захотел сдать их».

Многие белорусы наверняка хотели бы разделить осторожный оптимизм WSJ, но последние события наводят на мысли иного характера.

Александр Лукашенко, который целенаправленно привел страну в зону низких температур, раз за разом отказывается от приглашений приехать на Запад, отдавая предпочтение визитам в противоположном направлении. Пусть и на вторых ролях, как это было на последнем саммите ШОС, где он обсуждал с Владимиром Путиным участие российских спортсменов в Европейских играх.

И происходит это на фоне падения экономики и все более настойчивых разговоров о единой валюте.


 
 
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Зацепило! Американская газета пишет о том, что «Беларусь приходит с холода». Так ли это?
 
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