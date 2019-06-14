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Криминальные разборки под Минском
Источник материала: Партизан
В поселке Озерище неизвестные в масках совершили дерзкое ограбление: рано утром ворвались в дом бизнесмена, пытали его, нанесли несколько ножевых ранений и с награбленным скрылись на машине.
– Это, скорее всего, были какие-то коммерческие разборки, – цитирует местных жителей
По камерам видеонаблюдения милиция отследила путь преступников, вроде как в поселок Сухорукие они уехали. Там еще складская база есть. Так потом всех высоких молодых парней с базы и из поселка, которые подпадали под описание грабителей, вызывали в милицию, брали отпечатки пальцев, слюну.
Нам толком никто ничего не говорит, милиция почему-то просто засекретила эту информацию. И мы тут сначала все паниковали. Сейчас успокоились, пошли разговоры, что это не залетные бандиты, которые на коттеджи охотятся, а действовали они по наводке… Милиция теперь регулярно ездит по поселку, и утром, и вечером их машины мелькают. Раньше такого не было.
Поселок Озерище находится недалеко от Колодищей. Несколько лет назад он вошел в состав Минска, и теперь это небольшой столичный микрорайон с частной застройкой, который относится к Первомайскому району столицы. В городском отделении милиции Первомайского РОВД информацию относительно нападения и ограбления, которое произошло по ул. Горбатова, не комментируют, говорят только, что ведется расследование.
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В поселке Озерище неизвестные в масках совершили дерзкое ограбление: рано утром ворвались в дом бизнесмена, пытали его, нанесли несколько ножевых ранений и с...
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