ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Криминальные разборки под Минском

15.06.2019 10:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В поселке Озерище неизвестные в масках совершили дерзкое ограбление: рано утром ворвались в дом бизнесмена, пытали его, нанесли несколько ножевых ранений и с награбленным скрылись на машине.

– Это, скорее всего, были какие-то коммерческие разборки, – цитирует местных жителей "Народная Воля". – Хозяин дома человек состоятельный, давно в бизнесе. Может, кому дорогу перешел… Ехали к нему эти отморозки явно целенаправленно. Нагрянули рано утром, когда весь поселок спал. Сначала пытали хозяина дома, возможно, он не отдавал то, что они требовали, ножом его несколько раз полоснули. Жена успела вызвать милицию, но они еще раньше скрылись. А хозяин попал в больницу.

По камерам видеонаблюдения милиция отследила путь преступников, вроде как в поселок Сухорукие они уехали. Там еще складская база есть. Так потом всех высоких молодых парней с базы и из поселка, которые подпадали под описание грабителей, вызывали в милицию, брали отпечатки пальцев, слюну.

Нам толком никто ничего не говорит, милиция почему-то просто засекретила эту информацию. И мы тут сначала все паниковали. Сейчас успокоились, пошли разговоры, что это не залетные бандиты, которые на коттеджи охотятся, а действовали они по наводке… Милиция теперь регулярно ездит по поселку, и утром, и вечером их машины мелькают. Раньше такого не было.


Поселок Озерище находится недалеко от Колодищей. Несколько лет назад он вошел в состав Минска, и теперь это небольшой столичный микрорайон с частной застройкой, который относится к Первомайскому району столицы. В городском отделении милиции Первомайского РОВД информацию относительно нападения и ограбления, которое произошло по ул. Горбатова, не комментируют, говорят только, что ведется расследование.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поселке Озерище неизвестные в масках совершили дерзкое ограбление: рано утром ворвались в дом бизнесмена, пытали его, нанесли несколько ножевых ранений и с...
 
Новости дня
Новости разные
 
На один из самых дорогих концертов года можно попасть бесплатно. Вот инструкция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика