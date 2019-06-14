Криминальные разборки под Минском

"Народная Воля" . – Хозяин дома человек состоятельный, давно в бизнесе. Может, кому дорогу перешел… Ехали к нему эти отморозки явно целенаправленно. Нагрянули рано утром, когда весь поселок спал. Сначала пытали хозяина дома, возможно, он не отдавал то, что они требовали, ножом его несколько раз полоснули. Жена успела вызвать милицию, но они еще раньше скрылись. А хозяин попал в больницу. – Это, скорее всего, были какие-то коммерческие разборки, – цитирует местных жителей. – Хозяин дома человек состоятельный, давно в бизнесе. Может, кому дорогу перешел… Ехали к нему эти отморозки явно целенаправленно. Нагрянули рано утром, когда весь поселок спал. Сначала пытали хозяина дома, возможно, он не отдавал то, что они требовали, ножом его несколько раз полоснули. Жена успела вызвать милицию, но они еще раньше скрылись. А хозяин попал в больницу.





По камерам видеонаблюдения милиция отследила путь преступников, вроде как в поселок Сухорукие они уехали. Там еще складская база есть. Так потом всех высоких молодых парней с базы и из поселка, которые подпадали под описание грабителей, вызывали в милицию, брали отпечатки пальцев, слюну.





Нам толком никто ничего не говорит, милиция почему-то просто засекретила эту информацию. И мы тут сначала все паниковали. Сейчас успокоились, пошли разговоры, что это не залетные бандиты, которые на коттеджи охотятся, а действовали они по наводке… Милиция теперь регулярно ездит по поселку, и утром, и вечером их машины мелькают. Раньше такого не было.









Поселок Озерище находится недалеко от Колодищей. Несколько лет назад он вошел в состав Минска , и теперь это небольшой столичный микрорайон с частной застройкой, который относится к Первомайскому району столицы. В городском отделении милиции Первомайского РОВД информацию относительно нападения и ограбления, которое произошло по ул. Горбатова, не комментируют, говорят только, что ведется расследование.



