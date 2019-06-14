ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молдова: смена власти не удалась, причастные покидают страну

15.06.2019 09:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдовы, вечером в пятницу 14 июня, покинули страну. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.


Фото: epa/vostock-photo


Как передают молдавские телеканалы, в течение нескольких часов из Кишинева вылетело три частных самолета. Согласно данным сервиса flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет - в Лондоне.

Это произошло в течение нескольких часов после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.

Предполагается, что на одном из самолетов улетел олигарх Влад Плахотнюк - лидер Демократической партии, который до последнего момента сопротивлялся мирной передаче власти новому правительству. Официальных комментариев Плахотнюка на этот счет пока нет.

Молдавские телеканалы показывали, что на пути в аэропорту Кишинева наблюдаются большие пробки, а у самого аэропорта - скопление припаркованных дорогих машин. В аэропорту сообщили, что к вылету в Стамбул готовятся пять чартерных рейсов, которые вылетают с разницей в десять минут.


Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не смогла в одиночку сформировать правящую коалицию. 7 июня Конституционный суд страны обязал главу государства Игоря Додона распустить парламент, из-за того что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство.

Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.

Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.




 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдовы, вечером в пятницу 14 июня, покинули страну. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 не самых обычных вакансий в Беларуси (но не ожидайте ничего «вау»)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика