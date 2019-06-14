Топ-10 самых дорогих футболистов в мире





1. Килиан Мбаппе

Клуб: «Пари Сен-Жермен»





Трансферная стоимость: €252 млн





Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.





Согласно исследованию трансферная стоимость 20-летнего нападающего оценивается в €252 млн.





Так, в 2018 году он стал чемпионом мира в составе французской сборной, а также был признан лучшим молодым игроком турнира.





Мбаппе также является двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и Кубка Франции.

2. Мохаммед Салах

Клуб: «Ливерпуль»





Трансферная стоимость: €219,6 млн





Мохаммед Салах - египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятерку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта.





Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал в чемпионате мира среди молодежных команд в 2011 году и летних Олимпийских играх 2012 года.





В первый год пребывания в «Базеле» выиграл Суперлигу и получил награду лучшего молодого футболиста Африки.





В 2013 году был удостоен награды лучшего игрока швейцарской Суперлиги. В апреле 2018 года получил награду «Игрок сезона английской премьер-лиги».

3. Рахим Стерлинг

Клуб: «Манчестер Сити»





Трансферная стоимость: €207,8 млн





Рахим Стерлинг - английский футболист ямайского происхождения, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии. Футболисту 24 года.

4. Лионель Месси

Клуб: «Барселона»





Трансферная стоимость: €167,4 млн





Игрок «Барселоны» Лионель Месси стал лидером рейтинга самых дорогостоящих игроков старше 31 года.





Трансферная стоимость Месси оценивается в €167,4 млн.

5. Джейдон Санчо

Клуб: «Боруссия Дортмунд»





Трансферная стоимость: €159,4 млн





Джейдон Санчо — английский футболист, вингер клуба немецкой Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» и сборной Англии.





В октябре 2018 года был признан лучшим игроком Бундеслиги. В этом месяце он провел три матча в чемпионате Германии, стал автором трех забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей.

6. Садио Мане

Клуб: «Ливерпуль»





Трансферная стоимость: €157,8 млн





Садио Мане — сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.





Участник Кубка африканских наций 2015 года. Участник финального турнира чемпионата мира 2018 года.

7. Гарри Кейн

Клуб: «Тотенхэм Хотспур»





Трансферная стоимость: €155,2 млн





Гарри Кейн - английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.





Перед началом чемпионата мира 2018 года был выбран капитаном сборной Англии на этом турнире.





На мундиале Гарри сумел стать лучшим бомбардиром турнира, отметившись шестью забитыми мячами.

8. Роберто Фирмино

Клуб: «Ливерпуль»





Трансферная стоимость: €144,2 млн





Роберто Фирмино - бразильский футболист, атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.





24 июня 2015 года было объявлено о переходе футболиста в «Ливерпуль».





Сумма трансфера в 29 млн фунтов позволила считаться трансферу вторым самым крупным приобретением клуба после Энди Кэрролла.





Дебютировал за сборную Бразилии 12 ноября 2014 года в товарищеском матче против Турции.

9. Антуан Гризман

Клуб: «Атлетико Мадрид»





Трансферная стоимость: €143,8 млн





Антуан Гризманн - французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции.





В составе национальной сборной — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года.





Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016 года.

10. Лерой Сане

Клуб: «Манчестер Сити»





Трансферная стоимость: €137,1 млн





Лерой Сан - немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии (2017/18).





13 ноября 2015 года Сане дебютировал за первую сборную Германии, выйдя на замену в матче против сборной Франции.





Сане не попал в заявку сборной на чемпионат мира 2018 года, что впоследствии называлось среди причин провального выступления Германии на турнире.



