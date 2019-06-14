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Гончаренко и Ермакович отказались возглавить сборную Беларуси. Мархель – главный кандидат

15.06.2019 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшие наставники БАТЭ Виктор Гончаренко и Александр Ермакович последовательно отказались от предложения возглавить национальную сборную Беларуси по футболу, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на by.tribuna.com.


Михаил Мархель. Фото: АБФФ

В настоящее время В. Гончаренко является главным тренером московского ЦСКА, а А. Ермакович – его помощником.

В этой ситуации все шансы стать рулевым национальной сборной есть у 52-летнего руководителя белорусской молодежки Михаила Мархеля. При этом, по информации «Прессбола», ассистентом у него в сборной с большой долей вероятности будет бывший главком сборной Георгий Кондратьев.

Ранее первый заместитель председателя БФФ Юрий Вергейчик заявил, что главным тренером национальной сборной станет отечественный специалист. Он отметил, что заседание исполкома, на котором будут озвучены предлагаемые кандидатуры, пройдет в третьей декаде июня. По словам Ю. Вергейчика, перед новым наставником будет поставлена оперативная задача омолодить команду, выстроив игру с учетом поставленных федерацией футбола целей.

Напомним, 13 июня, после очередного игрового поражения команды, пост наставника национальной сборной покинул Игорь Криушенко. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.


 
Теги: Минск
 
 
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Бывшие наставники БАТЭ Виктор Гончаренко и Александр Ермакович последовательно отказались от предложения возглавить национальную сборную Беларуси по футболу,...
 
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