ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧП: В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами

15.06.2019 09:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке


Фото: penzavzglyad.ru

Конфликт жителей села с цыганами перерос в драки со стрельбой

Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области. Первая информация об этом стала поступать из соцсетей. Как сообщили в паблике «Пенза Live» во «ВКонтакте», селяне встали на защиту детей, к которым якобы «массово» стали приставать цыгане. По другой версии, цыгане попытались изнасиловать несовершеннолетнюю местную жительницу. 

После этого произошли драки, в ходе которых пострадали люди. Происходящее одна из пользовательниц назвала «войной». 

В другом паблике соцсети «Подслушано Пенза» подписчики сообщили, что в Чемодановке были слышны выстрелы. Позднее появились фотографии, на которых запечатлены машины ОМОН. 

Полиция сообщила о «бытовом» характере конфликта, передает ТАСС.

Пострадали несколько человек, один погиб

По свидетельствам очевидцев, как минимум трое местных жителей были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Всего же сообщалось о пяти пострадавших. Позже один из них скончался. Это подтвердили в СУ СК РФ по Пензенской области. «Один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в лечебное учреждение города Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался сегодня вечером», — говорится на сайте управления. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть». На месте происшествия работают следователи, полиция и ФСБ. 

«Цыгане вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам, стреляют, кидают, чем попало! Одного парня [ножом] пырнули, кому-то голову шифером пробили», — рассказывали местные жители. Они утверждали, что цыгане якобы заявили полиции о том, что «будут точить ножи и всех резать». 

Также на опубликованных фотографиях запечатлены машины с разбитыми стеклами.

В Чемодановке люди вышли на народный сход

На собрание для обсуждения конфликта с цыганами пришли десятки человек. Они ждали представителей местной администрации и главу района. Одна из жительниц сообщала, что во время схода Чемодановку патрулировали экипажи полиции и подразделения ОМОН. 

По словам главы района Вячеслава Демичева, в сходе приняли участие около полутора тысяч человек. Население Чемодановки немногим превышает шесть тысяч. 

Губернатор Пензенской области отреагировал на события в Бессоновском районе. Он написал в комментариях под одним из постов в Instagram, что власти взяли ситуацию под контроль.

Позже губернатор прибыл на место конфликта

Он заявил, что областное управление МВД проверит всех приезжих. «Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — подчеркнул губернатор. 

Глава региона пообещал создать рабочую группу по урегулированию ситуации с участием селян. «Эмоциями мы с вами задачу не решим, мы должны действовать с вами по закону. Начнем совместную работу по обеспечению безопасности в Чемодановке уже завтра», — заверил Белозерцев. 

«Для меня важно, чтобы никто больше не пострадал, никто не погиб. Это моя задача как губернатора», — добавил он.

Местные жители перекрыли федеральную трассу

Через село Чемодановка проходит трасса М5 «Урал». Сначала информация о перекрытии участка дороги появилась в соцсетях, затем ее подтвердили в ГИБДД, сообщало местное издание PenzaNews.

«До восстановления движения рекомендуем воздержаться от продолжения движения и остановиться на местах для стоянок и площадках отдыха», — цитирует издание сообщение Госавтоинспекции. 

Сведения о том, зачем трассу перекрыли, разнятся. По одной версии, это было сделано в знак протеста против бездействия властей, по другой — чтобы не пропустить в село «подкрепление» цыган. В районе Чемодановки возникла 12-километровая пробка.

Глава пензенской цыганской диаспоры пообещал сотрудничать с полицией

«У нас получилась очень большая беда. Цыганская диаспора приносит соболезнования родственникам погибшего и молим бога, чтобы пострадавший выздоровел, — сказал Андрей Оглы. — хотим, чтобы виновные были наказаны. В этом будем сотрудничать с полицией, помогать. Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить».

Ближе к ночи в Чемодановке начал работать ОМОН

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов теснят селян, которые отказываются покидать проезжую часть. На дороге стоят автозаки, полицейские машины и карета скорой помощи. 

На данный момент движение на трассе восстановлено, сообщает ТАСС. 

«Сейчас ситуация нормализовалась, люди расходятся. Остаются полицейские, ОМОН. Мы будем в течение недели работать, я буду ежедневно вести прием граждан, выяснять все обстоятельства, чтобы нам полностью урегулировать ситуацию», — сказал глава Бессоновского района.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузовик с продуктами и внедорожник столкнулись в центре Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика