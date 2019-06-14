ЧП: В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами

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Конфликт жителей села с цыганами перерос в драки со стрельбой

Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области. Первая информация об этом стала поступать из соцсетей. Как сообщили в паблике «Пенза Live» во «ВКонтакте», селяне встали на защиту детей, к которым якобы «массово» стали приставать цыгане. По другой версии, цыгане попытались изнасиловать несовершеннолетнюю местную жительницу.





После этого произошли драки, в ходе которых пострадали люди. Происходящее одна из пользовательниц назвала «войной».





В другом паблике соцсети «Подслушано Пенза» подписчики сообщили, что в Чемодановке были слышны выстрелы. Позднее появились фотографии, на которых запечатлены машины ОМОН.





Полиция сообщила о «бытовом» характере конфликта, передает ТАСС.

Пострадали несколько человек, один погиб

По свидетельствам очевидцев, как минимум трое местных жителей были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Всего же сообщалось о пяти пострадавших. Позже один из них скончался. Это подтвердили в СУ СК РФ по Пензенской области. «Один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в лечебное учреждение города Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался сегодня вечером», — говорится на сайте управления. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть». На месте происшествия работают следователи, полиция и ФСБ.





«Цыгане вытащили ножи, ружья, топоры, фигачат по машинам, стреляют, кидают, чем попало! Одного парня [ножом] пырнули, кому-то голову шифером пробили», — рассказывали местные жители. Они утверждали, что цыгане якобы заявили полиции о том, что «будут точить ножи и всех резать».





Также на опубликованных фотографиях запечатлены машины с разбитыми стеклами.

В Чемодановке люди вышли на народный сход

На собрание для обсуждения конфликта с цыганами пришли десятки человек. Они ждали представителей местной администрации и главу района. Одна из жительниц сообщала, что во время схода Чемодановку патрулировали экипажи полиции и подразделения ОМОН.





По словам главы района Вячеслава Демичева, в сходе приняли участие около полутора тысяч человек. Население Чемодановки немногим превышает шесть тысяч.





Губернатор Пензенской области отреагировал на события в Бессоновском районе. Он написал в комментариях под одним из постов в Instagram, что власти взяли ситуацию под контроль.

Позже губернатор прибыл на место конфликта

Он заявил, что областное управление МВД проверит всех приезжих. «Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — подчеркнул губернатор.





Глава региона пообещал создать рабочую группу по урегулированию ситуации с участием селян. «Эмоциями мы с вами задачу не решим, мы должны действовать с вами по закону. Начнем совместную работу по обеспечению безопасности в Чемодановке уже завтра», — заверил Белозерцев.





«Для меня важно, чтобы никто больше не пострадал, никто не погиб. Это моя задача как губернатора», — добавил он.

Местные жители перекрыли федеральную трассу

Через село Чемодановка проходит трасса М5 «Урал». Сначала информация о перекрытии участка дороги появилась в соцсетях, затем ее подтвердили в ГИБДД, сообщало местное издание PenzaNews.





«До восстановления движения рекомендуем воздержаться от продолжения движения и остановиться на местах для стоянок и площадках отдыха», — цитирует издание сообщение Госавтоинспекции.





Сведения о том, зачем трассу перекрыли, разнятся. По одной версии, это было сделано в знак протеста против бездействия властей, по другой — чтобы не пропустить в село «подкрепление» цыган. В районе Чемодановки возникла 12-километровая пробка.

Глава пензенской цыганской диаспоры пообещал сотрудничать с полицией

«У нас получилась очень большая беда. Цыганская диаспора приносит соболезнования родственникам погибшего и молим бога, чтобы пострадавший выздоровел, — сказал Андрей Оглы. — хотим, чтобы виновные были наказаны. В этом будем сотрудничать с полицией, помогать. Эту беду надо как-то урегулировать и конфликт этот прекратить».

Ближе к ночи в Чемодановке начал работать ОМОН

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов теснят селян, которые отказываются покидать проезжую часть. На дороге стоят автозаки, полицейские машины и карета скорой помощи.





На данный момент движение на трассе восстановлено, сообщает ТАСС.





«Сейчас ситуация нормализовалась, люди расходятся. Остаются полицейские, ОМОН. Мы будем в течение недели работать, я буду ежедневно вести прием граждан, выяснять все обстоятельства, чтобы нам полностью урегулировать ситуацию», — сказал глава Бессоновского района.



