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Белорус вез из Польши почти 2000 банок жевательного табака

15.06.2019 11:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорус вез из Польши почти 2000 банок жевательного табака
Таможенные органы Республики Беларусь

30-летний мужчина возвращался из Польши на автомобиле Mercedes-Benz Vaneo. При пересечении границы в пункте пропуска «Песчатка» он выбрал для движения «зеленый» коридор. Тем самым он фактически заявил об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию.

Во время проведения таможенного контроля брестские таможенники обнаружили тайник в транспортном средстве, представлявший собой двойное дно. В пустотелом пространстве находилось 1920 банок жевательного табака стоимостью более 19 тысяч белорусских рублей, сообщили в Таможенных органах Беларуси.

Товар и автомобиль 2002 года выпуска стоимостью 8,5 тысяч белорусских рублей изъяты таможней до решения суда.

За перевозку, пересылку, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания или жевания, в количестве, превышающем 50 граммов, предусмотрен штраф от 10 до 40 базовых величин, а также возможна конфискация товара и автомобиля как средства совершения правонарушения. 

Белорус вез из Польши почти 2000 банок жевательного табака
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Житель Каменецкого района сокрыл груз в тайнике своего автомобиля.
 
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