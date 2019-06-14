Как исключить кражу из жилища

Источник материала: Пинский Вестник

Основным условием, способствующим совершению краж имущества граждан из квартир, является отсутствие на внутридворовых территориях каких-либо внешних средств контроля за сохранностью имущества, что побуждает преступников к совершению противоправных деяний.



Решение данной проблемы простое - оборудовать многоквартирные жилые дома системами видеонаблюдения. Преступники, как показывает анализ совершенных в Беларуси краж имущества, стараются избегать мест, оборудованных видеонаблюдением.



А еще системы видеонаблюдения позволяют гражданам, занимающиеся домашними делами, наблюдать в режиме реального времени за своими детьми, играющими во дворе либо возвращающимися в позднее время с учебы или тренировки.



Лица, совершающие квартирные кражи, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в жилые помещения. Они используют современную технику, радио и мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и запорных устройств.



Проникают в квартиры различными способами: взламывают двери, лезут через окно или балкон, подбирают ключи от входных дверей, проворачивают сердцевины замка или пользуются свободным доступов. Кражам из жилищ подвержены все без исключения гражданам.

Предметом посягательства может стать все - от продуктов питания и одежды до дорогостоящей компьютерной и видеотехники, ювелирных изделий и крупных сумм денежных средств.



Следует отметить, что более половины квартирных краж совершены путем свободного доступа. Неосмотрительно оставляя открытой входную дверь и находясь при этом дома, хозяева дают возможность злоумышленникам беспрепятственно проникать в свои жилища и совершать хищения.

Чтобы предупредить кражу из квартиры, необходимо:



- уходя из дома, не оставлять открытыми окна, форточки, входные и балконные двери;

- не впускать в квартиру незнакомых людей;

- установить качественные металлические входные двери с надежными замками;

- после утери ключей заменить замки.

Однако самым надежным гарантом сохранности вашего имущества является оборудование квартир охранной сигнализацией. Заключая договоры на охрану жилища, Департамент охраны МВД Республики Беларусь берет на себя обязательства по сохранности вашего имущества. Под охрану принимаются не только помещения с личным имуществом граждан, но и иные строения такие как гараж, подвал, сейфы и т.п.



По информации Пинского отдела Департамента охраны подготовила Ирина ДЕНИСОВИЧ



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