Канадец Крэйг Вудкрофт вновь возглавил хоккейное минское «Динамо»

Источник материала: Аргументы и факты

Хоккейное минское «Динамо» определилось с тренерским составом на предстоящий сезон. Возглавит клуб канадский специалист Крэйг Вудкрофт, ассистировать ему будет самый результативный белорусский хоккеист в НХЛ Михаил Грабовский.

Это не первый приход Вудкрофта в команду. Под его руководством минское «Динамо» в 2016-2017 годах выдало лучший регулярный сезон за время выступления в КХЛ, поставив рекорд по числу набранных очков (105), и выйдя в плей-офф.

Михаил Грабовский не выступает в качестве игрока в официальных матчах уже более трех лет. В начале 2016 года он получил травму и, несмотря на многочисленные попытки, так и не смог восстановиться для того, чтобы продолжить карьеру хоккеиста. Хотя официально о ее завершении так и не объявлял. Отметим, что Михаил Грабовский является лучшим белорусским бомбардиром в регулярных чемпионатах НХЛ и четыре раза признавался лучшим хоккеистом страны.

«Динамо» начинает с новой точки отсчета, мы хотим выстроить долговременную стратегию развития клуба, которая будет способствовать прогрессу белорусского хоккея в целом, и это не пустые слова. Наш выбор тренерского штаба как ключевого элемента построения новой команды связан именно со стратегическим замыслом. Кандидатуры Крэйга и Михаила давно обсуждались, причем не только в связи с вакансиями тренеров. Мне хотелось найти этим специалистам применение в структуре клуба. После ситуации, которая у нас сложилась с Александром Андриевским, назначение Вудкрофта и Грабовского тренерами «Динамо» стало оптимальным вариантом», – прокомментировал назначение генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий БАСКОВ.

Напомним, прошлый сезон «зубрам» откровенно не удался – 17 побед при 45 поражениях и предпоследнее место «регулярки» Западной конференции. По ходу сезона был уволен с поста главного тренера команды «Динамо-Минск» канадский специалист Горди Дуайер. На его место пришел белорусский тренер Андрей Сидоренко. По окончании сезона контракт с Сидоренко продлен не был. 14 мая клуб объявил, что наставником команды станет Александр Андриевский. Однако спустя несколько дней минское «Динамо» сообщило, что не смогло договориться с тренером.