Как делают Лесика – талисман II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Лисенок Лесик – талисман II Европейских игр, полюбившийся многим яркий и энергичный персонаж. Он именно такой, каким и должен быть талисман крупного события в мире спорта. Во время эстафеты огня «Пламя мира» из Рима в Беларусь, жители европейских стран и туристы не пропускали Лесика без сельфи. Смотрите видеорепортаж о том, как на фабрике делают талисманы II Европейских игр.

СБ