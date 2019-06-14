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Как делают Лесика – талисман II Европейских игр
15.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Лисенок Лесик – талисман II Европейских игр, полюбившийся многим яркий и энергичный персонаж. Он именно такой, каким и должен быть талисман крупного события в мире спорта. Во время эстафеты огня «Пламя мира» из Рима в Беларусь, жители европейских стран и туристы не пропускали Лесика без сельфи. Смотрите видеорепортаж о том, как на фабрике делают талисманы II Европейских игр.
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Лисенок Лесик – талисман II Европейских игр, полюбившийся многим яркий и энергичный персонаж. Он именно такой, каким и должен быть талисман крупного события в мире...
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