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Свыше 50 туристических указателей установили на трассе М6 в Гродненской области

15.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Свыше 50 туристических указателей установили на трассе М6 в Гродненской области

На трассе М6 в Гродненской области к II Европейским играм установлены свыше 50 туристических указателей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Начали прием туристов, гостей, участников II Европейских игр пункты пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границе в Гродненской области. Ожидается, что через этот регион Беларуси проследуют не менее 50 тыс. иностранцев. «Важно создать для них комфортные условия. Речь не только о гостиницах, объектах питания, придорожного сервиса. К II Европейским играм запущено движение по четырем полосам на всем протяжении трассы М6 МинскГродно. На магистрали установлено свыше 50 туристических знаков, которые подскажут туристам о самых интересных архитектурных, исторических, природных достопримечательностях поблизости», — рассказал Виктор Лискович. Он подчеркнул, что для этих целей было создано мобильное приложение на нескольких языках, посвященное трассе М6, которое вскоре будет доступно для скачивания. Приложение работает как навигатор, и в нем есть подробная информация о тысячах объектов — от туризма до сервиса и общепита.

«Гродненская область будет представлена на II Европейских играх тремя десятками спортсменов, будут на трибунах и болельщики из нашего региона», — отметил Виктор Лискович. Гродненцы уже приобрели около 10 тыс. билетов.

Впрочем, и в Гродненской области во время II Европейских игр будет создана по-настоящему праздничная атмосфера, насыщенная спортивными, развлекательными, информационными мероприятиями. Во время спортивного форума в регионе будут работать и три фан-зоны: в самом Гродно, в Лиде и Волковыске. Самая крупная из них разместится на территории ЦСК «Неман» в областном центре. «На большом экране можно будет посмотреть все самые значимые и интересные события. Планируется концертное сопровождение мероприятий, запланированы игры и викторины на спортивную тематику. Будет организована работа аттракционов, игровых и образовательных площадок, фотозон. Планируется, что в фан-зоне будет не менее 300 посадочных мест. Будет работать выездная торговля», — рассказала заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша. Помогать гостям и посетителям фан-зоны будут около 30 волонтеров.

На территории фан-зоны пройдут церемонии открытия и закрытия чемпионата Европы по спортивному ориентированию среди юношей, который пройдет в Гродно в конце июня. Участниками его станут свыше 500 спортсменов из 32 стран.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На трассе М6 в Гродненской области к II Европейским играм установлены свыше 50 туристических указателей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель...
 
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