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ГАИ и волонтеры в жару раздают на трассе М1 питьевую воду

15.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники ГАИ с волонтерами Красного Креста на автодороге М1 раздавали питьевую воду и памятки с рекомендациями для водителей.

ГАИ и волонтеры в жару раздают на трассе М1 питьевую воду

Необычно жаркая погода установилась в Беларуси. Сегодня в Брестской области до 35 градусов тепла. Как известно в жаркую погоду внимание водителей рассеивается и быстра реакция уменьшается, а это может спровоцировать дорожную аварию. В такую погоду водитель должен быть более внимательным, сосредоточенным и осторожным при участии в дорожном движении.

ГАИ и волонтеры в жару раздают на трассе М1 питьевую воду

На автодорогах республиканского и местного значения сотрудники Госавтоинспекции следят за самочувствием водителей. Именно в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием различных категорий участников дорожного движения Госавтоинспекция Брестской области совместно организаций Белорусского общества «Красный Крест» 13 июня на автодороге М-1 «БрестМинск — граница Российской Федерации» провела профилактическую акцию «Жара!».

В рамках мероприятия проводились разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на дороге в жарких погодных условиях, а также вручались тематические памятки «Советы водителям на период жары». Волонтеры же раздавали водителям и пассажирам автомобилей бутилированную питьевую воду.

ГАИ и волонтеры в жару раздают на трассе М1 питьевую воду

Госавтоинспекция рекомендует водителям не находиться долгое время за рулем, особенно если в автомобиле нет кондиционера. При необходимости сесть за руль следует особенно тщательно контролировать свое самочувствие. В дальние поездки лучше отправляться в ранние часы. С собой следует брать прохладительные напитки и необходимые лекарства. При внезапном недомогании надо остановиться в тени, выйти из-за руля, пройтись, и только при хорошем самочувствии продолжить движение.

В последующие дни по прогнозам синоптиков жара сохраниться. В планах сотрудников ГАИ и волонтеров Красного креста ежедневно проводить аналогичные мероприятия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Сотрудники ГАИ с волонтерами Красного Креста на автодороге М1 раздавали питьевую воду и памятки с рекомендациями для водителей. Необычно жаркая погода...
 
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