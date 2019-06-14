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Состоялась творческая встреча, посвящённая юбилею брестской поэтессы Светланы Вороник

15.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

12 июня 2019 г. в Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоялась творческая встреча, посвящённая юбилею и выходу новой книги поэзии «Пацеркі даверу» брестской поэтессы Светланы Вороник.

Состоялась творческая встреча, посвящённая юбилею брестской поэтессы Светланы Вороник

Несмотря на то, что автор родилась на Гродненщине, брестчане по-праву могут считать Светлану Аркадьевну «своим» автором — большая половина её жизни, литературная, научная и общественная деятельность связаны с нашим краем.

Состоялась творческая встреча, посвящённая юбилею брестской поэтессы Светланы Вороник

Светлана Вороник — автор многочисленных научных работ, статей в периодической печати, стихотворений и рассказов. Переводит с украинского и польского языков. Одним из наиболее значимых её переводов является перевод на белорусский язык «Акафиста к Матери Божьей Неустанной Помощи», изданный в 2000 г. Белорусской Греко-Католической Церковью. В 2015 г. увидел свет её первый поэтический сборник «Маміна дрэва» и сразу же привлёк внимание творческой общественности, приобрёл почитателей поэтического стиля автора.

Как отмечено в аннотации ко второму, презентуемому изданию, в нём — осмысление окружающего мира, природы, человека в контексте земного бытия и Космоса. Это путь чуткой души через познание боли, разочарований — к свету и гармонии. Чувство и мысль выражаются в лаконичных формах, которые дают читателю пространство для размышления, для расшифровки подтекста и проникновения в тайны поэтического слова. Сборник вышел в серии библиотеки Союза белорусских писателей «Кнігарня пісьменніка».

Мероприятие собрало полный зал людей. Ведущая, кандидат филологических наук, доцент и давний друг юбиляра, Мария Ивановна Новик более подробно рассказала аудитории о презентуемом издании и познакомила с гостями вечера. Среди присутствующих и выступающих было много учителей и соратников Светланы Аркадьевны: Галина Васильевна Скорина, приятельница Нины Матяш, отличник образования, учитель белорусского языка и литературы гимназии г. Белоозёрска; Нина Степановна Дрык, поэтесса, заместитель заведующего ГУО «Учебно-методический кабинет г. Бреста», учитель гимназии № 4 г. Бреста; Наталья Николаевна Дубровская, учитель белорусского языка и литературы областного лицея им. П. М. Машерова; учителя из других образовательных учреждений Бреста, Пинска и Минска. Писательскую когорту во главе с председателем областного отделения Союза белорусских писателей, поэтом Николаем Олехновичем, представляли брестские авторы Леонид Волосюк, Николай Сенкевич, Владимир Лебедев, Евгений Беласин. Выступающие поздравляли Светлану Аркадьевну с юбилейной датой и выходом нового поэтического сборника…

На встрече звучало живое слово — Светлана Аркадьевна читала свои стихотворения, исполняла песни на стихи собственного сочинения и слова других белорусских поэтов. Кстати, автор владеет несколькими музыкальными инструментами, и на презентации виртуозно аккомпанировала себе на гитаре и гармони.

Сотрудниками отдела краеведческой литературы и библиографии к мероприятию была подготовлена книжная выставка, посвящённая жизни, творческой и научной деятельности Светланы Аркадьевны. На ней были представлены отдельные книги автора, поэтические подборки стихотворений в коллективных сборниках поэзии, литературоведческие публикации в научных книгах и периодике. Отдельная полка отводилась публикациям в различных литературных журналах, таких как: «Крыніца», «Тэрмапілы», «Полымя», «Маладосць», «Дзеяслоў» и др. Некоторые из книг представили Светлану Вороник ещё и как их талантливого редактора и составителя.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  12 июня 2019 г. в Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоялась творческая встреча, посвящённая юбилею и выходу новой книги поэзии «Пацеркі даверу»...
 
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