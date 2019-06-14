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"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

15.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О начале работ по подготовке куполов для Свято-Николаевской церкви в Бресте мы сообщали ранее.

"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

Сейчас уже можно увидеть результаты работ - пока ещё на земле.

"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

Скоро начнутся работы по подъёму куполов, и к тысячелетию они должны украсить церковь на самом высоком месте города Бреста.

"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

 
Теги: Брест
 
 
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  О начале работ по подготовке куполов для Свято-Николаевской церкви в Бресте мы сообщали ранее. Сейчас уже можно увидеть результаты работ - пока ещё на земле. ...
 
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