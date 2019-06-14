"Золотые" купола для Свято-Николаевской церкви в Бресте готовы

Источник материала: Виртуальный Брест

О начале работ по подготовке куполов для Свято-Николаевской церкви в Бресте мы сообщали ранее .





Сейчас уже можно увидеть результаты работ - пока ещё на земле.





Скоро начнутся работы по подъёму куполов, и к тысячелетию они должны украсить церковь на самом высоком месте города Бреста.



















