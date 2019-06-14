Жители Бреста интересуются - почему на улицах города так мало поливомоечных автомобилей?

Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователи сайта задают вопрос - жара, а улицы не поливают, куда все пропали? Вот в Пинске, например, постоянно можно встретить автомобиль, который освежает асфальт водой, идёт полив клумб. А где наши?





По информации ПКУП " Коммунальник", возможности предприятия далеко не безграничны. В настоящее время в наличии имеется всего пять единиц техники, которые задействованы на выполнении работ по поливу водой цветов, кустарников и молодых деревьев. Напомним, что в этом году деревьев уже высажено свыше 3 тыс.

Ежедневно в круглосуточном режиме работает три поливомоечные машины, одна из них недавно переданная в дар Брестским коммунальникам от ОАО " Остромечево". Приоритетными остаётся полив растений!





Как стало известно порталу Виртуальный Брест, в прошлом году в связи с вводом в строй подстанции скорой помощи , Брестским горисполкомом был сделан упор на закупку реанимобиля и машин скорой помощи.

По прогнозам синоптиков сегодня в Бресте ожидаются дожди . Кстати говоря, иногда граждане удивляются, что поливочные мероприятия осуществляются в канун или после дождя. Ничего удивительного в этом нет. Дождь лишь отчасти решает вопрос, прибивая пыль. Вместе с тем, для поступления влаги к корневой системе дерева или иного растения необходима обильная подача воды, исчисляемая в литрах на метр.

Есть проблемы на Коммунальнике и с персоналом ( об этом мы информировали ещё вчера ). Несомненно, парк автомобилей для подобного рода деятельности нужно пополнять, глобальное потепление не ждёт.