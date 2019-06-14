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Жители Бреста интересуются - почему на улицах города так мало поливомоечных автомобилей?
15.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пользователи сайта задают вопрос - жара, а улицы не поливают, куда все пропали? Вот в Пинске, например, постоянно можно встретить автомобиль, который освежает асфальт водой, идёт полив клумб. А где наши?
По информации ПКУП " Коммунальник", возможности предприятия далеко не безграничны. В настоящее время в наличии имеется всего пять единиц техники, которые задействованы на выполнении работ по поливу водой цветов, кустарников и молодых деревьев. Напомним, что в этом году деревьев уже высажено свыше 3 тыс.
Ежедневно в круглосуточном режиме работает три поливомоечные машины, одна из них
Как стало известно порталу Виртуальный Брест, в прошлом году в связи с вводом в строй
По прогнозам синоптиков сегодня
Есть проблемы на Коммунальнике и с персоналом (
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Пользователи сайта задают вопрос - жара, а улицы не поливают, куда все пропали? Вот в Пинске, например, постоянно можно встретить автомобиль, который освежает...
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