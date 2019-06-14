ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Бреста интересуются - почему на улицах города так мало поливомоечных автомобилей?

15.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователи сайта задают вопрос - жара, а улицы не поливают, куда все пропали? Вот в Пинске, например, постоянно можно встретить автомобиль, который освежает асфальт водой, идёт полив клумб. А где наши?

Жители Бреста интересуются - почему на улицах города так мало поливомоечных автомобилей?

По информации ПКУП " Коммунальник", возможности предприятия далеко не безграничны. В настоящее время в наличии имеется всего пять единиц техники, которые задействованы на выполнении работ по поливу водой цветов, кустарников и молодых деревьев. Напомним, что в этом году деревьев уже высажено свыше 3 тыс.

Ежедневно в круглосуточном режиме работает три поливомоечные машины, одна из них недавно переданная в дар Брестским коммунальникам от ОАО " Остромечево". Приоритетными остаётся полив растений!

Жители Бреста интересуются - почему на улицах города так мало поливомоечных автомобилей?

Как стало известно порталу Виртуальный Брест, в прошлом году в связи с вводом в строй подстанции скорой помощи, Брестским горисполкомом был сделан упор на закупку реанимобиля и машин скорой помощи.

По прогнозам синоптиков сегодня в Бресте ожидаются дожди. Кстати говоря, иногда граждане удивляются, что поливочные мероприятия осуществляются в канун или после дождя. Ничего удивительного в этом нет. Дождь лишь отчасти решает вопрос, прибивая пыль. Вместе с тем, для поступления влаги к корневой системе дерева или иного растения необходима обильная подача воды, исчисляемая в литрах на метр.

Есть проблемы на Коммунальнике и с персоналом (об этом мы информировали ещё вчера). Несомненно, парк автомобилей для подобного рода деятельности нужно пополнять, глобальное потепление не ждёт.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пользователи сайта задают вопрос - жара, а улицы не поливают, куда все пропали? Вот в Пинске, например, постоянно можно встретить автомобиль, который освежает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шестой роддом закроют на капитальный ремонт в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика