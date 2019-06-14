Звездные войны. Кто из знаменитостей выяснял отношения в Сети и СМИ

«Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой», «Сергей Лазарев обматерил Лободу» — эти и другие не менее «сенсационные» заголовки мелькали в прессе сразу после вручения премии МУЗ-ТВ. Якобы Светлана и Сергей сильно поругались друг с другом во время мероприятия прямо на глазах у изумленных гостей VIP-партера. То ли конфликт произошел из-за того, что певица исполнила в тот день шесть песен, а Сергею не хватило времени, чтобы презентовать композицию «Крик», то ли артисты просто не поделили заветную «тарелку» от музыкального канала. Была ли ссора на самом деле — большой вопрос. Но внимательные пользователи Сети успели заметить, что Лобода отписалась от своего коллеги по цеху, а он перестал лайкать ее фото. Светлана никак не прокомментировала ситуацию, а вот Сергей от души посмеялся над новостью о мифическом скандале, восхитившись фантазией тех, кто ее сочинил. Естественно, далеко не все «звездные разборки» заканчиваются, не успев начаться. «АиФ» рассказывает об известных людях, которые на самом деле сильно ругались друг с другом.
Дана Борисова и Михаил Гребенщиков
После того как Дана Борисова призналась в наркозависимости и прошла лечение в Таиланде, в полку недовольных телеведущей резко прибыло, ведь девушка начала спасать коллег по шоу-бизнесу, которые, по ее мнению, также страдали от различных зависимостей. На путь истинный Дана пыталась направить Машу Малиновскую, Евгения Осина, Криса Кельми. Но никто из этих известных людей не оценил ее искренний порыв. Каких только оскорблений не услышала в свой адрес Борисова.