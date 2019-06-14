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Звездные войны. Кто из знаменитостей выяснял отношения в Сети и СМИ

15.06.2019 12:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Звездные войны. Кто из знаменитостей выяснял отношения в Сети и СМИ
Сергей Лазарев и Светлана Лобода. © / globallookpress.com

«Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой», «Сергей Лазарев обматерил Лободу» — эти и другие не менее «сенсационные» заголовки мелькали в прессе сразу после вручения премии МУЗ-ТВ.  Якобы Светлана и Сергей сильно поругались друг с другом во время мероприятия прямо на глазах у изумленных гостей VIP-партера. То ли конфликт произошел из-за того, что певица исполнила в тот день шесть песен, а Сергею не хватило времени, чтобы презентовать композицию «Крик», то ли артисты просто не поделили заветную «тарелку» от музыкального канала. Была ли ссора на самом деле — большой вопрос. Но внимательные пользователи Сети успели заметить, что Лобода отписалась от своего коллеги по цеху, а он перестал лайкать ее фото. Светлана никак не прокомментировала ситуацию, а вот Сергей от души посмеялся над новостью о мифическом скандале, восхитившись фантазией тех, кто ее сочинил.  Естественно, далеко не все «звездные разборки» заканчиваются, не успев начаться. «АиФ» рассказывает об известных людях, которые на самом деле сильно ругались друг с другом.

Дана Борисова и Михаил Гребенщиков 

Звездные войны. Кто из знаменитостей выяснял отношения в Сети и СМИ
Михаил Гребенщиков и Дана Борисова. Фото: Коллаж АиФ

После того как Дана Борисова призналась в наркозависимости и прошла лечение в Таиланде, в полку недовольных телеведущей резко прибыло, ведь девушка начала спасать коллег по шоу-бизнесу, которые, по ее мнению, также страдали от различных зависимостей. На путь истинный Дана пыталась направить Машу Малиновскую, Евгения Осина, Криса Кельми. Но никто из этих известных людей не оценил ее искренний порыв. Каких только оскорблений не услышала в свой адрес Борисова.

Один из последних скандалов произошел у телеведущей с Михаилом Гребенщиковым. Певец обвинил девушку в том, что она якобы пыталась затащить его на шоу Андрея Малахова и заставляла признаться в наркозависимости. Однако выпускник «Фабрики звезд» отрицал свое увлечение запрещенными веществами. «Меня не надо причислять к торчкам или алкоголикам, у меня нет зависимостей», — рассказывал Михаил в интервью «АиФ». У Борисовой был свой взгляд на ситуацию, она настаивала на том, что Гребенщиков сам обратился к ней за помощью, признавшись в злоупотреблении алкоголем и марихуаной, но в какой-то момент решил пойти на попятную и выставил себя жертвой.

Рита Дакота и Агата Муцениеце

Звездные войны. Кто из знаменитостей выяснял отношения в Сети и СМИ
Рита Дакота и Агата Муцениеце. Фото: globallookpress.com

Сегодня Рита и Агата называют себя подругами, более того, актриса даже снялась в клипе певицы «Цунами», где сыграла маму Дакоты. Однако этим чудесным отношениям предшествовали самые настоящие разборки в Сети. В интервью Муцениеце как-то заметила, что после того, как она с супругом Павлом Прилучным назвала дочь Мией, все стали повторять за ними. «Надо было запатентовать», — сетовала Агата. Почему-то Рита подумала, что под «всеми» актриса подразумевала именно ее, ведь в октябре 2017 года у девушки родилась девочка, которую назвали Мией. Она тут же написала в Instagram: «Мия — это обычное попсовое имя. Сто лет так все называют девочек, так как имя действительно хорошее. Но бомбит почему-то Агату, а не моих баб, у которых уже 10-летние Мии подрастают». Следующий ход  был за Муцениеце, которая также использовала свой популярный Instagram чтобы поставить точку в назревающей войне: «Это всё какой-то детский сад, на который я более не желаю отвлекаться, ибо у меня куча дел!» К счастью, сегодня никто из девушек уже не вспоминает об этом странном конфликте.

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова

Звездные войны. Кто из знаменитостей выяснял отношения в Сети и СМИ
Ксения Собчак и Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com

«Нежная дружба» между балериной и телеведущей длится уже не один год, но это не помешало Собчак пригласить в свою программу в качестве героини именно Анастасию.

Та согласилась, но потом об этом сильно пожалела, ведь с самых первых секунд шоу «Осторожно, Собчак» в кадре крупным планом появилась пятая точка танцовщицы в микроскопических стрингах. И, хотя страна уже видела Волочкову и топлес, и в бане, и во всевозможных шпагатах, вид сзади многих все-таки смутил. В том числе и саму Анастасию, которая после выхода передачи написала в Instagram большой пост о том, как «мерзко» поступила с ней Ксюша: «Ну ладно, грудь мою общупала, чтобы убедиться в ее естестве, но, когда камеру скрытую поставила в бане и скрытый микрофон, мне уже было не по себе». Собчак подобные высказывания назвала «лживыми обвинениями» и, чтобы доказать свою правоту, выложила рабочие материалы со съемок, где было видно, что операторы в бане Волочковой были не «скрытыми», а очень даже реальными, и Анастасия общалась с ними лично. «Ребята, вы готовы? А теперь как, скажите, вам по кадру?» — выясняла балерина, поправляя те самые микростринги. Позже «заклятые подруги» даже пришли к Андрею Малахову в его шоу «Прямой эфир», где почти два часа выясняли отношения друг с другом. Однако в конце этого «баттла» Настя и Ксюша обнялись, сделав вид, что забыли все старые обиды. 

Саша Зверева и Анна Седокова

Звездные войны. Кто из знаменитостей выяснял отношения в Сети и СМИ
Саша Зверева и Анна Седокова. Фото: globallookpress.com

Еще две звезды, которые сумели поругаться практически на пустом месте, — Зверева и Седокова. Камнем преткновения стали подарки, которые Анна решила привезти в Российский онкологический Центр им. Блохина в День защиты детей. Певица купила маленьким пациентам внушительное количество сладостей, чем возмутила известную блогершу. «Умоляю вас, никогда не возите онкобольным деткам вот такую медленную смерть. Раковые клетки питаются рафинированным сахаром. Помните это как дважды два», — заметила Саша и тут же, по ее словам, была заблокирована бывшей коллегой по цеху. Кстати, Седокова потом уточнила, что сладости, которые она привезла, были согласованы с врачами. Она специально купила только пастилу и зефир рекомендованной фирмы. Недоброжелателям Анна посоветовала тоже заняться благотворительностью или хотя бы «записать новую песню». Последнее замечание, видимо, относилось именно к Зверевой, ведь когда-то она была известна как солистка группы «Демо», но в последнее время в музыкальной карьере девушки практически ничего не происходит.

 
Теги: Новости
 
 
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Почему Михаил Гребенщиков ополчился на Дану Борисову, что не поделили Рита Дакота и актриса Агата Муцениеце и чем закончился громкий скандал между Анастасией...
 
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