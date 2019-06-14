Как избежать теплового удара

Источник материала: Маяк Преднепровья

Солнце – это не только источник жизни на Земле, но и источник повышенной опасности для человека. Главная опасность при длительном пребывании на солнце-перегревание. Перегреться можно, перележав на пляже или просто перегуляв под жарким солнцем без головного убора и в неподходящей одежде. При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца.

Как же уберечься от этих неприятностей? Не выходите на улицу без надобности с 11 до 17 часов дня. Старайтесь держаться в тени, надевайте свободную одежду из натуральных тканей, желательно светлых тонов. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОЛОВНОЙ УБОР! Пейте больше воды, и помните – именно воды, а не лимонадов и различных сладких напитков.

Симптомы перегревания: покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, жажда, учащенный пульс, головокружение, иногда потеря сознания.

Первая помощь:

-перенести пострадавшего в тень или в прохладное помещение;

— уложить на спину, голову приподнять;

-растегнуть ворот, ремень, снять обувь;

— тело обтереть холодной водой (обернуть влажной простыней);

-к голове или лбу приложить холодные компрессы;

-напоить водой – минеральной или обычной слегка подсоленной.