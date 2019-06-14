Как избежать теплового удара

Солнце – это не только источник жизни на Земле, но и источник повышенной опасности для человека. Главная опасность при длительном пребывании на солнце-перегревание. Перегреться можно, перележав на пляже или просто перегуляв под жарким солнцем без головного убора и в неподходящей одежде. При сильном или длительном перегревании возможны тепловой удар и нарушение работы сердца.
Как же уберечься от этих неприятностей? Не выходите на улицу без надобности с 11 до 17 часов дня. Старайтесь держаться в тени, надевайте свободную одежду из натуральных тканей, желательно светлых тонов. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОЛОВНОЙ УБОР! Пейте больше воды, и помните – именно воды, а не лимонадов и различных сладких напитков.
Симптомы перегревания: покраснение кожи (ожоги), сухость во рту, жажда, учащенный пульс, головокружение, иногда потеря сознания.
Первая помощь:
-перенести пострадавшего в тень или в прохладное помещение;
— уложить на спину, голову приподнять;
-растегнуть ворот, ремень, снять обувь;
— тело обтереть холодной водой (обернуть влажной простыней);
-к голове или лбу приложить холодные компрессы;
-напоить водой – минеральной или обычной слегка подсоленной.