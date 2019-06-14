ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти введут ограничения в отношении крупнейшей розничной сети "Евроопт"

15.06.2019 11:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Общественно-консультативный совет (ОКС) при министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на заседании в пятницу большинством голосов одобрил проект указа, который направлен на противодействие монополизации в области торговли, сказано в сообщении МАРТ.

Основные ограничительные меры после принятия указа коснутся крупнейшей розничной сети "Евроопт" (ООО "Евроторг"), в которую входят около 1 тыс. магазинов на территории Беларуси и доля которой на рынке превышает 19%.

В сообщении МАРТ отмечается, что проектом указа предусматривается введение дополнительных обязанностей и установление ограничений в отношении торговой сети, доля которой на рынке превышает 15%.

"На такой субъект торговли будут распространяться запреты на злоупотребление доминирующим положением, установленные антимонопольным законодательством. Кроме того, предусматриваются некоторые ограничения по включению в договоры поставки продовольственных товаров ряда дискриминационных условий (например, навязывания участия в скидках, акциях, расторжение договора без обоснованных причин)", - сказано в сообщении ведомства.

Проектом указа устанавливаются особенности осуществления таким субъектом торговли рекламной деятельности, в том числе ограничение по количеству проводимых рекламных игр и размеру призового фонда.

Дополнительные обязанности предусматриваются также и для поставщиков продовольственных товаров. В частности, по размещению информации о порядке выплаты поощрительных платежей торговым сетям.

В компании "Евроторг" негативно оценивают последствия от вступления указа в силу.

"Сейчас номер 2 и номер 3 имеют рыночные доли 3,8% и 3,7% соответственно. Если они будут расти в год даже на 30% (а сейчас темпы на порядок меньше), то достичь 15% смогут более чем за 10 лет. Теоретически на рынке могут появиться поглотители, которые скупят 7 белорусских сетей, тогда и они станут доминантами. Но это вряд ли", - сказал генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков, которого цитирует портал tut.by.

По словам гендиректора "Евроторга", основной нормой проекта, которая может нанести ущерб компании, является запрет преференций для поставщиков. Зубков выступил за сохранение бонусов и скидок. Он назвал это рыночным и некриминальным инструментом.

Он отрицает претензии МАРТ о том, что ритейлер прибегает к недобросовестной конкуренции при работе с поставщиками. Компания сейчас их оспаривает. "Оспариваем в Верховном суде, и оспорим", - заявил Зубков.

Вторым дискриминационным положением топ-менеджер считает ограничение рекламных игр. По его словам, торговая сеть может потерять до 10% посетителей.

Зубков полагает, что антимонопольный орган упрекает ее в самом факте доминирования, а не в нарушениях.

Глава "Евроторга" заявил, что в случае принятия проекта указа на розничном рынке может произойти кризис. "Мы занимаем 19% рынка страны. Так вы хотите ввести в турбулентность 19% рынка страны? Вы хотите, чтобы мы стали убыточными? Сейчас слишком хорошо, а завтра будем всем миром нас спасать?", - сказал Зубков.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественно-консультативный совет (ОКС) при министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на заседании в пятницу большинством голосов одобрил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бурёнка из Вировли завоевала «серебро»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика