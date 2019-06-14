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Власти введут ограничения в отношении крупнейшей розничной сети "Евроопт"
Источник материала: Интерфакс
Общественно-консультативный совет (ОКС) при министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на заседании в пятницу большинством голосов одобрил проект указа, который направлен на противодействие монополизации в области торговли, сказано в сообщении МАРТ.
Основные ограничительные меры после принятия указа коснутся крупнейшей розничной сети "Евроопт" (ООО "Евроторг"), в которую входят около 1 тыс. магазинов на территории Беларуси и доля которой на рынке превышает 19%.
В сообщении МАРТ отмечается, что проектом указа предусматривается введение дополнительных обязанностей и установление ограничений в отношении торговой сети, доля которой на рынке превышает 15%.
"На такой субъект торговли будут распространяться запреты на злоупотребление доминирующим положением, установленные антимонопольным законодательством. Кроме того, предусматриваются некоторые ограничения по включению в договоры поставки продовольственных товаров ряда дискриминационных условий (например, навязывания участия в скидках, акциях, расторжение договора без обоснованных причин)", - сказано в сообщении ведомства.
Проектом указа устанавливаются особенности осуществления таким субъектом торговли рекламной деятельности, в том числе ограничение по количеству проводимых рекламных игр и размеру призового фонда.
Дополнительные обязанности предусматриваются также и для поставщиков продовольственных товаров. В частности, по размещению информации о порядке выплаты поощрительных платежей торговым сетям.
В компании "Евроторг" негативно оценивают последствия от вступления указа в силу.
"Сейчас номер 2 и номер 3 имеют рыночные доли 3,8% и 3,7% соответственно. Если они будут расти в год даже на 30% (а сейчас темпы на порядок меньше), то достичь 15% смогут более чем за 10 лет. Теоретически на рынке могут появиться поглотители, которые скупят 7 белорусских сетей, тогда и они станут доминантами. Но это вряд ли", - сказал генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков, которого цитирует портал
По словам гендиректора "Евроторга", основной нормой проекта, которая может нанести ущерб компании, является запрет преференций для поставщиков. Зубков выступил за сохранение бонусов и скидок. Он назвал это рыночным и некриминальным инструментом.
Он отрицает претензии МАРТ о том, что ритейлер прибегает к недобросовестной конкуренции при работе с поставщиками. Компания сейчас их оспаривает. "Оспариваем в Верховном суде, и оспорим", - заявил Зубков.
Вторым дискриминационным положением топ-менеджер считает ограничение рекламных игр. По его словам, торговая сеть может потерять до 10% посетителей.
Зубков полагает, что антимонопольный орган упрекает ее в самом факте доминирования, а не в нарушениях.
Глава "Евроторга" заявил, что в случае принятия проекта указа на розничном рынке может произойти кризис. "Мы занимаем 19% рынка страны. Так вы хотите ввести в турбулентность 19% рынка страны? Вы хотите, чтобы мы стали убыточными? Сейчас слишком хорошо, а завтра будем всем миром нас спасать?", - сказал Зубков.
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Общественно-консультативный совет (ОКС) при министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на заседании в пятницу большинством голосов одобрил...
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