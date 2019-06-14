Источник материала: Интерфакс

Общественно-консультативный совет (ОКС) при министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на заседании в пятницу большинством голосов одобрил проект указа, который направлен на противодействие монополизации в области торговли, сказано в сообщении МАРТ.

Основные ограничительные меры после принятия указа коснутся крупнейшей розничной сети "Евроопт" (ООО "Евроторг"), в которую входят около 1 тыс. магазинов на территории Беларуси и доля которой на рынке превышает 19%.

В сообщении МАРТ отмечается, что проектом указа предусматривается введение дополнительных обязанностей и установление ограничений в отношении торговой сети, доля которой на рынке превышает 15%.

"На такой субъект торговли будут распространяться запреты на злоупотребление доминирующим положением, установленные антимонопольным законодательством. Кроме того, предусматриваются некоторые ограничения по включению в договоры поставки продовольственных товаров ряда дискриминационных условий (например, навязывания участия в скидках, акциях, расторжение договора без обоснованных причин)", - сказано в сообщении ведомства.

Проектом указа устанавливаются особенности осуществления таким субъектом торговли рекламной деятельности, в том числе ограничение по количеству проводимых рекламных игр и размеру призового фонда.

Дополнительные обязанности предусматриваются также и для поставщиков продовольственных товаров. В частности, по размещению информации о порядке выплаты поощрительных платежей торговым сетям.

В компании "Евроторг" негативно оценивают последствия от вступления указа в силу.

"Сейчас номер 2 и номер 3 имеют рыночные доли 3,8% и 3,7% соответственно. Если они будут расти в год даже на 30% (а сейчас темпы на порядок меньше), то достичь 15% смогут более чем за 10 лет. Теоретически на рынке могут появиться поглотители, которые скупят 7 белорусских сетей, тогда и они станут доминантами. Но это вряд ли", - сказал генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков, которого цитирует портал tut.by .

По словам гендиректора "Евроторга", основной нормой проекта, которая может нанести ущерб компании, является запрет преференций для поставщиков. Зубков выступил за сохранение бонусов и скидок. Он назвал это рыночным и некриминальным инструментом.

Он отрицает претензии МАРТ о том, что ритейлер прибегает к недобросовестной конкуренции при работе с поставщиками. Компания сейчас их оспаривает. "Оспариваем в Верховном суде, и оспорим", - заявил Зубков.

Вторым дискриминационным положением топ-менеджер считает ограничение рекламных игр. По его словам, торговая сеть может потерять до 10% посетителей.

Зубков полагает, что антимонопольный орган упрекает ее в самом факте доминирования, а не в нарушениях.

Глава "Евроторга" заявил, что в случае принятия проекта указа на розничном рынке может произойти кризис. "Мы занимаем 19% рынка страны. Так вы хотите ввести в турбулентность 19% рынка страны? Вы хотите, чтобы мы стали убыточными? Сейчас слишком хорошо, а завтра будем всем миром нас спасать?", - сказал Зубков.