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Олигарх Плахотнюк уехал из Молдавии к семье в Швейцарию

15.06.2019 11:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Демократическая партия Молдавии подтвердила, что ее лидер - олигарх Владимир Плахотнюк - покинул страну, об этом говорится в коротком пресс-релизе, с которым партия выступила в ночь на субботу.

"Демократическая партия сообщает, что ее председатель Владимир Плахотнюк выехал из Молдавии к своей семье, которая проживает за рубежом (в Швейцарии - ИФ). Мы призываем СМИ не спекулировать по этому поводу и не манипулировать общественным мнением, так как господин Плахотнюк выехал лишь на несколько дней", - говорится в сообщении.

Молдавские СМИ накануне вечером показывали репортажи из кишиневского аэропорта. Плахотнюк и приближенные к нему чиновники и бизнесмены в спешном порядке покидали страну. Из Кишинева в пятницу вечером вылетело несколько частных самолетов, они приземлились в Москве, Одессе, Лондоне и несколько самолетов - в Стамбуле. Это случилось сразу после того, как правительство Демпартии объявило о своей отставке, а Демпартия - о переходе в оппозицию.

В субботу новое правительство Молдавии приступило к работе.

Как сообщалось, 14 июня правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года,ушло в отставку. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства,созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией, в пятницу вечером покинули страну.

 
 
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Демократическая партия Молдавии подтвердила, что ее лидер - олигарх Владимир Плахотнюк - покинул страну, об этом говорится в коротком пресс-релизе, с которым партия...
 
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