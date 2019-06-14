ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15.06.2019 — Разное | Новости Новолукомля  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Новолукомля

В одной из сельскохозяйственных организаций прокуратурой района выявлены нарушения требований законодательства о труде и других социальных прав граждан.

Установлено, что в 2018 году в соответствии с табелями учета рабочего времени на предприятии в разное время 164 человека работали без надлежащего оформления трудовых отношений. Хотя с выполняющими работу, которая по характеристике включена в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, наниматель обязан был надлежащим образом оформить трудовые отно-шения с соответствующими последующими выплатами и соблюдением социальных гарантий.

Ежемесячно на не оформленных работников должностными лицами предприятия (заведующими ферм, начальниками участков, бригадирами) велся отдельный учет их рабочего времени, который заносился в табеля, а в дальнейшем и в расчетные ведомости с пометкой "привлеченные", что являлось основанием для начисления и выплаты им соответствующей оплаты.

При этом нанимателем не обеспечивалось выполнение обязанностей по исчислению и уплате обязательных платежей (ФСЗН, подоходного налога, пенсионных отчислений и иных).

В 2018 году предприятием без уплаты обязательных платежей выплачено данной категории работников 40 896,81 рублей.

Важно и то, что факт неуплаты платежей в ФСЗН в последующем негативно отразится на работавших при назначении и исчислении им пенсии.

В связи с отсутствием письменного закрепления трудовых отношений нарушался ряд прав работников: не соблюдалась минимальная оплата труда, не закреплялись существенные условия труда, больничные листы не оформлялись, оплачиваемые трудовые отпуска не предоставлялись. Ни по одному работнику должным образом не оформлялись приказы, распоряжения о приёме на работу, соответственно и не объявлялись.

Прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.


Старший помощник прокурора        
В.В. Богданович

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной из сельскохозяйственных организаций прокуратурой района выявлены нарушения требований законодательства о труде и других социальных прав граждан. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь принимает меры для предупреждения ядерного терроризма в период проведения Евроигр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика