Источник материала: Новости Новолукомля

В одной из сельскохозяйственных организаций прокуратурой района выявлены нарушения требований законодательства о труде и других социальных прав граждан.



Установлено, что в 2018 году в соответствии с табелями учета рабочего времени на предприятии в разное время 164 человека работали без надлежащего оформления трудовых отношений. Хотя с выполняющими работу, которая по характеристике включена в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, наниматель обязан был надлежащим образом оформить трудовые отно-шения с соответствующими последующими выплатами и соблюдением социальных гарантий.



Ежемесячно на не оформленных работников должностными лицами предприятия (заведующими ферм, начальниками участков, бригадирами) велся отдельный учет их рабочего времени, который заносился в табеля, а в дальнейшем и в расчетные ведомости с пометкой "привлеченные", что являлось основанием для начисления и выплаты им соответствующей оплаты.



При этом нанимателем не обеспечивалось выполнение обязанностей по исчислению и уплате обязательных платежей (ФСЗН, подоходного налога, пенсионных отчислений и иных).



В 2018 году предприятием без уплаты обязательных платежей выплачено данной категории работников 40 896,81 рублей.



Важно и то, что факт неуплаты платежей в ФСЗН в последующем негативно отразится на работавших при назначении и исчислении им пенсии.



В связи с отсутствием письменного закрепления трудовых отношений нарушался ряд прав работников: не соблюдалась минимальная оплата труда, не закреплялись существенные условия труда, больничные листы не оформлялись, оплачиваемые трудовые отпуска не предоставлялись. Ни по одному работнику должным образом не оформлялись приказы, распоряжения о приёме на работу, соответственно и не объявлялись.



Прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Старший помощник прокурора

В.В. Богданович