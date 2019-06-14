|
Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Источник материала: СТВ
Новости России. Широко известный историк моды и декоратор интерьеров Александр Васильев часто даёт советы о том, как выглядеть сильно. Возможно, кто-нибудь задавался вопросом в духе «а какая обстановка дома у такого стильного человека?». Васильев решил приоткрыть завесу этой тайны и показал свою квартиру в Зеленоградске.
«Продолжается работа по оформлению моей квартиры в Зеленоградске, бывшем Кранце, расположенном на берегу Балтийского моря неподалёку от Куршской косы. Ремонт и реставрационные работы заняли не один год. Теперь комнаты заполнились старинной мебелью, на стенах появились картины, из Германии приехало пианино начала ХХ века с клавишами из слоновой кости», –
Убранство квартиры выполнено в старинном, если не сказать антикварном, стиле. Стены светлых тонов: жёлтых, розовых, зелёных. Также на стенах есть множество картин, а на мебели стоят различные фигурки, подсвечники и канделябры.
Кстати, всем известно, что мода и декорирование интерьеров – далеко не единственные интересы Васильева. Ещё Александр Александрович является коллекционером.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Широко известный историк моды и декоратор интерьеров Александр Васильев часто даёт советы о том, как выглядеть сильно. Возможно, кто-нибудь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)