ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры

15.06.2019 12:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Широко известный историк моды и декоратор интерьеров Александр Васильев часто даёт советы о том, как выглядеть сильно. Возможно, кто-нибудь задавался вопросом в духе «а какая обстановка дома у такого стильного человека?». Васильев решил приоткрыть завесу этой тайны и показал свою квартиру в Зеленоградске.  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

«Продолжается работа по оформлению моей квартиры в Зеленоградске, бывшем Кранце, расположенном на берегу Балтийского моря неподалёку от Куршской косы. Ремонт и реставрационные работы заняли не один год. Теперь комнаты заполнились старинной мебелью, на стенах появились картины, из Германии приехало пианино начала ХХ века с клавишами из слоновой кости», – пояснил Александр Александрович.  

Естественность, брошь и чистая обувь. Как выглядеть стильно всегда? 10 советов от Александра Васильева

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Убранство квартиры выполнено в старинном, если не сказать антикварном, стиле. Стены светлых тонов: жёлтых, розовых, зелёных. Также на стенах есть множество картин, а на мебели стоят различные фигурки, подсвечники и канделябры.  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Пианино с клавишами из слоновой кости. Александр Васильев показал интерьер своей квартиры
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev  

Кстати, всем известно, что мода и декорирование интерьеров – далеко не единственные интересы Васильева. Ещё Александр Александрович является коллекционером.  

Некоторое время назад он похвастался коллекцией старинных фотографий детей в маскарадных костюмах – подробнее здесь.

Люди в материале: Александр Васильев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Широко известный историк моды и декоратор интерьеров Александр Васильев часто даёт советы о том, как выглядеть сильно. Возможно, кто-нибудь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Звездные войны. Кто из знаменитостей выяснял отношения в Сети и СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика