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Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото
Источник материала: СТВ
Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился детской фотографией. На ней он очень похож на своего сына Гарри.
«Тут пошла гулять по сети моя детская фотка – мне стали звонить журналисты, спрашивать, с кем из родственников здесь я. Почему-то думали, что папа. Это я со своим старшим братом Димой. У нас двенадцать лет разница. Мы оба драконы по восточному календарю. И мама была дракон. А папа кабан», –
Получив возможность сравнить нынешнего Гарри Галкина с Максимом Галкиным в детстве, поклонники семьи сразу заметили явное сходство между отцом и сыном, а некоторые и вовсе заявили, что Гарри просто копия своего папы.
Кстати, недавно мы более подробно рассказывали о семье Аллы Пугачёвой.
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Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился детской фотографией. На ней он очень похож на своего сына Гарри. Фото: instagram.com/maxgalkinru
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