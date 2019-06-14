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Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото

15.06.2019 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился детской фотографией. На ней он очень похож на своего сына Гарри.  

Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото
Фото: instagram.com/maxgalkinru  

«Тут пошла гулять по сети моя детская фотка – мне стали звонить журналисты, спрашивать, с кем из родственников здесь я. Почему-то думали, что папа. Это я со своим старшим братом Димой. У нас двенадцать лет разница. Мы оба драконы по восточному календарю. И мама была дракон. А папа кабан», – прокомментировал снимок артист.  

Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото
Фото: instagram.com/maxgalkinru  

5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт  

Получив возможность сравнить нынешнего Гарри Галкина с Максимом Галкиным в детстве, поклонники семьи сразу заметили явное сходство между отцом и сыном, а некоторые и вовсе заявили, что Гарри просто копия своего папы.  

Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото
Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Кстати, недавно мы более подробно рассказывали о семье Аллы Пугачёвой.  

Чем занимаются и как выглядят наследники Примадонны можно узнать здесь.  

Люди в материале: Максим Галкин, Гарри Галкин
 
 
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Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился детской фотографией. На ней он очень похож на своего сына Гарри.   Фото: instagram.com/maxgalkinru  
 
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