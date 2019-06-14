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Очередной выпуск газеты «Полесская правда» вышел сегодня

15.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очередной выпуск газеты «Полесская правда» вышел сегодня

Читайте в сегодняшнем номере:

  • Пинский райисполком принял решения «О запретах на территории лесного фонда» и «Об определении порядка
    и условий осуществления лова рыбы на водоемах». Подробнее об этом читайте на страницах очередного номера газеты «Полесская правда».
  • На базе государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Пинская СПМК-11» состоялось выездное заседание районной комиссии по охране труда.
  • В Пинском райисполкоме поддержали инициативу устройства в районе инклюзивного пляжа.
  • С 7 по 15 июня в Поречье проходил военно-патриотический профильный лагерь «Отвага» для учащихся 10-х классов школ района.
  • Впервые в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Свитанак» организован летний палаточный лагерь.
  • Завтра медицинские работники Беларуси отметят профессиональный праздник. О том, как к профессии врача пришла Лиана Телятицкая, ныне заведующая филиалом «Больница «Молотковичи», а также, как сложился профессиональный путь фельдшера Почаповской амбулатории врача общей практики Александра Водчица, читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Полесская правда».
  • Врач-эпидемиолог Пинского зонального центра ЦГиЭ Татьяна Грищенко рассказала читателям, в каких странах мира складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, а также дала советы, как сохранить здоровье будущим отпускникам на случай выезда за границу.
  • На протяжении шестнадцати лет в Пинске работает уникальный для Брестчины театр пантомимы «Королевство интересных дел». В репертуаре столь необычного театра более восьми спектаклей. Языком жестов и музыки обыгрывают самые разные темы.

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