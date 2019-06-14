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Под Смолевичами была погоня в духе «Безумного Макса»: сотрудника ГАИ прокатили в открытом окне

15.06.2019 12:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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И в Беларуси случаются эпичные вещи – под Смолевичами на проселочной дороге случилась погоня, «сценарию» которой позавидовал бы сам Тарантино. По информации interfax.by рассказываем, как это было. 

Около двух часов дня 6 июня сотрудники ГАИ заметили красный Volkswagen Golf, у которого не было переднего крыла, и дали знак водителю, чтобы он остановился. Но водитель проигнорировал «просьбу» и поехал еще быстрее. Так началась погоня, которую удалось записать на видеорегистратор машины ГАИ. 

Все происходило на полевой дороге: Volkswagen устроил пылевую бурю – в ней даже не сразу заметно, как с переднего сиденья на ходу выпрыгивает парень. Дальше – еще эпичнее: водитель Volkswagen практически остановился, к двери водителя подбежал старший госавтоинспектор майор милиции Дмитрий Городко и попытался вытащить ключи из замка зажигания. Но, увы, водитель Volkswagen резко ускорился, немного «прокатил» милиционера на двери машины, а потом сбросил сотрудника ГАИ на ходу. 

Наряд ДПС продолжил преследование и примерно спустя километр Volkswagen съехал в кювет. Водитель попытался убежать, но в итоге его задержали. Им оказался 26 летний житель деревни Заречье, который уже «убегал» в нетрезвом состоянии от ГАИ на машине. Тогда его задержали с 1,5 промилле алкоголя в крови, на этот раз – было 2,1 промилле. За то, что мужчина устроил погоню, его отправили на 15 суток в изолятор временного содержания. И составили пять протоколов. Машину, которая принадлежит его другу, конфискуют. А ему самому за пьяное вождение грозит уголовная ответственность по 317 статье. 

 
 
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И в Беларуси случаются эпичные вещи – под Смолевичами на проселочной дороге случилась погоня, «сценарию» которой позавидовал бы сам Тарантино. По информации...
 
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