Шестой роддом закроют на капитальный ремонт в 2020 году

— Капитальный ремонт роддома предусматривает кроме всего прочего полное обновление медицинского и технологического оборудования, — отметил И. Юркевич. – В палатах сделаем ремонт, чтобы условия пребывания пациенток (до и после родов) стали более комфортными. Также обновим акушерскую реанимацию (отделение анестезиологии и реанимации акушерско-гинекологической службы) и отделение для новорожденных, родзал.





По словам И. Юркевича роддом шестой клиники достаточно большой. Только в 2018 г. здесь было принято 4 400 родов.





Напомним, что в 2018-ом по результатам проведения информационно-исследовательской кампании «Народное голосование: экспресс-рейтинг роддомов Минска за титул родильного дома «Белы бусел» шестой занял 1 место.



