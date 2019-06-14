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Был самый жаркий день - 14 июня побит температурный рекорд 47-летней давности

15.06.2019 12:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу в Минске воздух прогрелся до 33,7 градуса тепла, пал рекорд дня 47-летней давности (30,7).

В пятницу в Беларуси снова обновился температурный рекорд дня — в Минске воздух прогрелся за +33,7. Это абсолютный максимум для 14 июня по всей стране. Прежним рекордом было +30,7 градуса в 1972 году, пишет TUT.by

В Могилеве температура воздуха в пятницу составила 33,6 градуса (прежний рекорд дня — +30 в 1998 году), в Бобруйске и в Пинске — 33,5 (31,9 и 32,4 в 2015 году). В Витебске также зафиксирован новый экстремум дня — 31,5 градуса (ранее было 29,7 в 1998 году).

12 и 13 июня в Минске обновлялись рекорды июня за весь период метеонаблюдений (32,7 и 34 градуса). В четверг был побит абсолютный максимум дня 107 летней давности.

Сегодня, 15 июня, на севере и в центре Беларуси жара немного спадет. Но на юге прогнозируется до 33 градусов.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В пятницу в Минске воздух прогрелся до 33,7 градуса тепла, пал рекорд дня 47-летней давности (30,7).
 
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