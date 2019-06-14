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Забросали камнями: в Албании протестующие напали на кортеж премьер-министра
Источник материала: Партизан
В Албании не утихают протесты
REUTERS/Florion Goga
В Албании демонстранты напали на кортеж премьера и лидера правящей партии Эди Рамы.
Протестующие заблокировали дорогу, по которой Эди Рама ехал в город Либражд, чтобы объявить кандидата в мэры от Социалистической партии.
Люди забросали правительственные автомобили камнями и другими предметами, и при этом скандировали «Рама, прочь!».
В результате протестов задержали семь региональных представителей оппозиционной Демократической партии.
Кроме того, задержали 16 непосредственных участников протестов.
Напомним, что в марте около 20 тыс. человек в столице Албании Тиране вышли под здание парламента, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы.
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В Албании не утихают протесты
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