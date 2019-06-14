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«Ключика бы не было ни у кого». Прокопеня о том, как поступил бы на месте Дурова, к которому пришли «за ключиком»

15.06.2019 12:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня стал гостем интеллектуального клуба Светланы Алексиевич 13 июня. После интервью, которое провёл директор probusiness.io Виталий Волянюк, посыпались вопросы из зала. А самые острые задал ресторатор Вадим Прокопьев.

— Виктор, я вас прекрасно могу представить себе на месте другого прекрасного талантливого айтишника-бизнесмена Дурова. Он тоже не вступал ни в какие компромиссы с государством, пока в один прекрасный день ФСБ и Роскомнадзор не постучались к нему и не сказали: «Отдай ключик. Отдай ключик по-хорошему». Он ключи не отдал, во всяком случае история рассказывает так. В этом коммерческий расчёт или мужская твёрдость? И как поступили бы вы?

— История [Дурова] другая, чем пишут СМИ. Это раз. Что бы сделал я? Я бы сделал так, чтобы ключика не было ни у кого технически. Сегодня есть такие системы и алгоритмы децентрализации, которые этот вопрос снимают. Если мы создадим систему без серверов, которая будет работать децентрализованно, то даже если кто-то придёт и скажет: давай я куплю этот сервер и через него пойдут сообщения, cделать это будет невозможно. Такие проблемы решаются способом децентрализации. Нет ни одного человека, который бы владел ключиком.

Прокопьев посетовал, что «был зажёван» ответ на вопрос ведущего: что Прокопеня думает про компромисс бизнеса и власти, и шёл ли он на какие-то уступки государству, чтобы был принят декрет № 8? Вот как звучал ответ:

— О каких уступках может идти речь? Что государство может от меня выгадать? Им плевать. На бизнес-переговорах сила позиции каждой стороны определяется альтернативным вариантом. Но на переговорах с властью никакой альтернативной позиции у тебя нет.


 
 
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Известный ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня стал гостем интеллектуального клуба Светланы Алексиевич 13 июня. После интервью, которое провёл директор probusiness.io Виталий...
 
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