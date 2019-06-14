«Ключика бы не было ни у кого». Прокопеня о том, как поступил бы на месте Дурова, к которому пришли «за ключиком»

— Виктор, я вас прекрасно могу представить себе на месте другого прекрасного талантливого айтишника-бизнесмена Дурова. Он тоже не вступал ни в какие компромиссы с государством, пока в один прекрасный день ФСБ и Роскомнадзор не постучались к нему и не сказали: «Отдай ключик. Отдай ключик по-хорошему». Он ключи не отдал, во всяком случае история рассказывает так. В этом коммерческий расчёт или мужская твёрдость? И как поступили бы вы?





— История [Дурова] другая, чем пишут СМИ. Это раз. Что бы сделал я? Я бы сделал так, чтобы ключика не было ни у кого технически. Сегодня есть такие системы и алгоритмы децентрализации, которые этот вопрос снимают. Если мы создадим систему без серверов, которая будет работать децентрализованно, то даже если кто-то придёт и скажет: давай я куплю этот сервер и через него пойдут сообщения, cделать это будет невозможно. Такие проблемы решаются способом децентрализации. Нет ни одного человека, который бы владел ключиком.





Прокопьев посетовал, что «был зажёван» ответ на вопрос ведущего: что Прокопеня думает про компромисс бизнеса и власти, и шёл ли он на какие-то уступки государству, чтобы был принят декрет № 8? Вот как звучал ответ:





— О каких уступках может идти речь? Что государство может от меня выгадать? Им плевать. На бизнес-переговорах сила позиции каждой стороны определяется альтернативным вариантом. Но на переговорах с властью никакой альтернативной позиции у тебя нет.



